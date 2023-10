13 milionów dla zakładu URSUS w Chełmnie! Na konferencji legenda Solidarności

2023-10-12, 12:11 Marcin Doliński/Redakcja

13 milionów wsparcia trafi do Chełmińskiego Zakładu Sprzętu Mechanicznego Ursus w Chełmnie. Taką wiadomość przekazał minister Krzysztof Szczucki jedynka PiS-u z okręgu numer 5/fot. Krzysztof Szczucki/Facebook 13 milionów wsparcia trafi do Chełmińskiego Zakładu Sprzętu Mechanicznego Ursus w Chełmnie. Taką wiadomość przekazał minister Krzysztof Szczucki jedynka PiS-u z okręgu numer 5/fot. Marcin Doliński

Chełmiński Zakład Sprzętu Mechanicznego Ursus w Chełmnie z rządową dotacją – taką wiadomość przekazał prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki, jedynka PiS-u z okręgu numer 5.

– Od początku lat 90. walczyli o to, żeby Ursus przetrwał. Walczyli o to, żeby Ursus nie poddał się tym trendom prywatyzacji, sprzedawania wszystkiego za bezcen, niszczenia i likwidowania dorobku państwowego – mówił Krzysztof Szczucki. – Doprowadzili do tego, że Ursus przetrwał, że Ursus produkuje. W bliskiej współpracy z zarządem, z panem Piotrem Mittelstaedtem, z innymi członkami zarządu, w bliskiej współpracy z pracownikami. I mamy to, proszę państwa. Agencja Rozwoju Przemysłu zdecydowała o przyznaniu wsparcia dla Ursusa, o przyznaniu Ursusowi miejsca w programie, w Polityce Nowej Szansy. To 13 milionów złotych wsparcia na 120 miesięcy dla Ursusa tak, żeby ta produkcja mogła tutaj trwać i się rozwijać.



Na spotkaniu w Ursusie obecny był działacz Solidarności Andrzej Gwiazda wraz z małżonką.