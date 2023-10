Radosław Kempinski: Samorządowcy są zadowoleni z programów rządowych [Rozmowa Dnia]

2023-10-12, 09:48 Redakcja

Wicewojewoda kujawsko pomorski i kandydat do senatu Radosław Kempinski wysoko ocenia rządowe programy inwestycyjne dla samorządów/fot. Radosław Kempinski/Facebook

Wicewojewoda kujawsko pomorski i kandydat do senatu Radosław Kempinski wysoko ocenia rządowe programy inwestycyjne dla samorządów. Jego zdaniem nie ma przypadków by prawidłowo złożony wniosek spotkał się z odmową finansowania – mówił gość Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK

– Od dwóch lat praktycznie co tydzień jestem w jakimś samorządzie i rozmawiam z włodarzem. Wszyscy samorządowcy są zadowoleni z obecnych programów rządowych (...). Skala tych programów, liczba tych programów jest naprawdę ogromna. Gdzie się nie wjedzie, do jakiej miejscowości, sołectwa, gminy, czy mniejszego miasteczka, to wszędzie są jakieś inwestycje właśnie ze wsparciem ze środków rządowych. Proszę zauważyć, że ostatnie rozdanie Polskiego Ładu i ogłoszenie wyników naboru 8. edycji to jest ponad 1 miliard 350 milionów złotych na 296 inwestycji na terenie całego województwa. Nie ma samorządu, który po złożeniu odpowiedniego, dobrego wniosku, nie otrzymałby dofinansowania, i to są dofinansowania rządu na przykład 95-90 procent – mówił Radosław Kempinski, wicewojewoda kujawsko pomorski i kandydat do senatu, gość Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.



