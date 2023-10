Drony wyręczają ludzi na niebezpiecznych misjach. Targi i wyścigi na DroneTech w Toruniu

– 8. edycja Drone Tech trwa już nie dwa dni, tylko trzy – mówi Adrian Drzycimski, organizator wydarzenia. – A to dlatego, że w tym roku uruchamiamy coś takiego jak DroneMaggedon, czyli odpowiedź na potrzebę ćwiczeń i demonstracji rozwiązań technologicznych przez służby mundurowe, w działaniach ratowniczych, prewencyjnych. Są to technologie służące człowiekowi. Jesteśmy na lotnisku aeroklubu w Toruniu, żeby właśnie zaprezentować możliwości technologiczne tego sprzętu w sytuacji kryzysowych. Mamy dwa scenariusze kryzysowe: pierwszy polegający na neutralizacji działań niebezpiecznych wywołanych przez grupę dywersyjną, chcącą zdestabilizować funkcjonowanie lotniska i drugi: działania kontrterrorystyczne w tzw. „sytuacji zakładniczej". W obu tych scenariuszach testujemy pojazdy bezzałogowe, które mają monitorować obszar działań, mają informować o tym, co się dzieje na terenie prowadzonych operacji. W czwartek i piątek (12-13 października) w Arenie Toruń odbędzie się główna część DroneTech - czyli targi technologii bezzałogowych, konferencja biznesowo-naukowa oraz mistrzostwa w wyścigach dronów. Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej i TUTAJ

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.