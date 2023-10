Dyskusja o kobietach na rynku pracy. Minister Schreiber spotkał się z wyborczyniami

PESA to największe zakłady produkujące tabor kolejowy w Polsce i to absolutnie światowym poziomie. Cieszę się ogromnie, że mamy w Polsce taką firmę -… Czytaj dalej »

Łukasz Schreiber moderował dyskusję z prelegentkami. – Szanse, perspektywy, pozycja kobiet na rynku pracy, odniesienie do spraw światopoglądowych, ale szerzej, a w trzeciej części: cele i wyzwania – mówił o tematach spotkania. – Chcemy przede wszystkim posłuchać kobiet. – Zawsze możemy powiedzieć, że można coś zrobić lepiej. Ja czuję się w Polsce bezpieczna, wiem, że rynek pracy jest lepszy, niż kiedy kończyłam studia i rozpoczynałam pracę zawodową – podkreśliła jedna z uczestniczek wydarzenia. – Rozwijam się, to wymaga też oczywiście pracy ode mnie, ale sytuacja w kraju nie przeszkadza mi w realizacji moich planów, wręcz pomaga społecznie i w kwestii opieki materialnej, jeżeli chodzi o rodzinę, o dziecko – mówiła. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Wybory kobiet”. Więcej w relacji Moniki Siwak.

