Walczą o niezasypywanie reliktów na Bulwarze Filadelfijskim. Petycja trafiła do ratusza

2023-10-11, 18:40 Micha Zaręba/Redakcja

– Nie chcemy, by zaprzepaszczono kolejną w Toruniu szansą wyeksponowania hanzeatyckiego portowego miasta, miasta krzyżackiego i królewskiego – podkreślają społecznicy/fot. Michał Zaręba

Toruńscy społecznicy złożyli w ratuszu petycję w sprawie utworzenia Parku Kulturowego i nie zasypywania niedawnych odkryć archeologicznych kompleksu Świętego Ducha na Bulwarze Filadelfijskim.

– Toruń jest miastem skarbów, jeden z tych skarbów właśnie odkopano: to XIII-wieczny zespół budynków klasztoru Świętego Ducha – mówi Regina Strzemeska z koalicji organizacji pozarządowych „Wpływamy na Toruń”. – Jak się zachowują ludzie, którzy odkopią skarb? Czy udają, że go nie odkopali, czy rezygnują z poznania jego wartości? Czy zakopują go ponownie? Nie chcemy, by zaprzepaszczono kolejną w Toruniu szansą wyeksponowania hanzeatyckiego portowego miasta, miasta krzyżackiego i królewskiego – podkreśla.



– Zależy nam na tym, żeby wstrzymać wszelkie prace budowlane na Bulwarze Filadelfijskim w zakresie kompleksu Świętego Ducha. Chcemy wnioskować o rozszerzenie badań archeologicznych i stworzenie Parku Kulturowego, który może być magnesem dla turystów, aby docelowo powstało tam Muzeum Wiślane – dodaje Łukasz Broniszewski z „Wpływamy na Toruń”.



Utworzenie Parku Kulturowego wspiera m.in były wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, prezes Społecznego Komitetu „Solidarni – Toruń Pamięta”. Projekt musi zaakceptować Rada Miasta. Petycję podpisał już przewodniczący Marcin Czyżniewski. – Wszystkie rozwiązania związane z remontem muszą być gruntownie przeanalizowane, a jednym z najważniejszych problemów jest odtworzenie ulicy i zabezpieczenie murów przed zniszczenie – wyjaśnił przewodniczący Rady Miasta.



Petycja trafiła też do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.



Więcej w relacji Michała Zaręby