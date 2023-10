Prezydent Duda: 56. Baza Lotnicza w Inowrocławiu jako pierwsza w Polsce otrzyma Apache

2023-10-11, 19:00 Polska Agencja Prasowa/Redakcja/Marcin Glapiak

Preyzdent Andrzej Duda w 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu/screen z transmisji KPRP

Prezydent Andrzej Duda w środę (11 października) przebywał z wizytą w 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu.– Finalnie w tej bazie będzie stacjonowało ponad 30 śmigłowców Apache – powiedział zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.

– Mogę śmiało powiedzieć, że dla dowództwa, dla oficerów, dla żołnierzy tej bazy, zwłaszcza dla pilotów i obsługi, to jest dobry rok – mówił. – Nadeszła długo oczekiwana „zmiana generacyjna”, jeżeli chodzi o sprzęt, którym na co dzień posługują się, dbając o bezpieczeństwo naszej ojczyzny – dodał.



– To będzie pierwsza baza lotnicza śmigłowcowa w naszym kraju, która otrzyma amerykańskie śmigłowce Apache – poinformował prezydent. Jak dodał, finalnie w tej bazie będzie stacjonowało ponad 30 takich śmigłowców. – Z tych 96, które znajdą się na wyposażeniu polskiej armii, ponad 30 będzie tutaj w tej bazie – przekazał.



Jak podsumował, „to jest absolutnie jedna z najważniejszych baz śmigłowcowych w naszym kraju. To jest serce Polski”.



W najbliższych latach baza w Inowrocławiu zostanie zmodernizowana. – Czeka tę bazę bardzo poważna modernizacja i rozwój. Będą dodatkowi żołnierze, bo będą potrzebni do obsługi tego nowego sprzętu; będzie dodatkowa infrastruktura: nowe budynki, oprócz tego bardzo nowoczesnego hangaru – zapowiedział prezydent Duda.



Ostatnie dwa lata działalności 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu skupione są na zadaniach operacyjnych zapewniających bezpieczeństwo na wschodniej granicy kraju. Od początku kryzysu na granicy z Białorusią obecne są tam śmigłowce i załogi 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych (1.BLWL) w tym 56. Bazy Lotniczej, wspierając działania Straży Granicznej.