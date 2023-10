Grażyna Szabelska o relokacji migrantów: Polki mają prawo czuć się bezpiecznie w swoim kraju

2023-10-11, 19:17 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Grażyna Szabelska odczytała przygotowany przez siebie „Apel Polek o bezpieczeństwo kobiet”/fot. Grażyna Szabelska, Facebook

Kobiety reprezentujące różne środowiska z inicjatywy Grażyny Szabelskiej podpisały apel dotyczący sprzeciwu wobec mechanizmu relokacji nielegalnych imigrantów do Polski. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w apelu pyta m.in. dlaczego „widząc efekty fatalnych posunięć naszych sąsiadów [Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii w sprawie nielegalnych imigrantów], chcemy powielać ich błędy”.

– To głos kobiet w sprawie nielegalnej imigracji – mówiła na konferencji prasowej w Bydgoszczy dr Grażyna Szabelska. Odczytała przygotowany przez siebie „Apel Polek o bezpieczeństwo kobiet”.



– Niestety, wiele krajów tzw. Zachodu usiłuje ukryć niedopuszczalny sposób, w jaki notorycznie traktowane są kobiety, nazywając to m.in. multikulturowością. Alarmującą kwestią, na którą próbuje się spuścić kurtynę milczenia, są bestialskie zamach terrorystyczne, podczas których muzułmanie, gościnnie przyjęci we Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemczech, bezwzględnie atakują swoich gospodarzy, nierzadko akty terroru wymierzając także w kobiety i dzieci. Biorąc pod uwagę powyższy obraz, pomysł wpuszczania do Polski nielegalnych imigrantów wydaje się zupełnym absurdem – mówiła.



Grażyna Szabelska podkreśliła jednocześnie, że sygnatariuszki apelu „szanują godność każdego człowieka i solidaryzują się z każdym skrzywdzonym i wypędzonym”. Zaapelowała też o udział w referendum. Pod apelem jako pierwsze podpisały się obecne na konferencji przedstawicielki różnych środowisk: m.in. nauczycielskich i solidarnościowych.



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.