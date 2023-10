Prezydent Duda w Bydgoszczy: PESA to nasza duma, produkująca na światowym poziomie

2023-10-11, 16:04 Polska Agencja Prasowa/Jolanta Fischer/Redakcja

PESA to największe zakłady produkujące tabor kolejowy w Polsce i to absolutnie światowym poziomie. Cieszę się ogromnie, że mamy w Polsce taką firmę – mówił w środę (11 października) w Bydgoszczy prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda w środę odwiedził zakłady PESA Bydgoszcz SA., spotkał się za załogą i zwiedził fabrykę. W czasie konferencji podkreślił, że cieszy go fakt, iż mamy w Polsce firmę, która dynamicznie się rozwija „produkując rzeczywiście na absolutnie światowym poziomie”. – To jest top – podkreślił prezydent.



– Produkują tak niezwykle nowoczesny tabor kolejowy. PESA to są największe zakłady produkujące tabor kolejowy w Polsce, a zarazem najnowocześniejszy. Rzeczywiście śmiało mogę powiedzieć, że to jest w tej chwili nasza duma – powiedział Duda.



Prezydent zaznaczył, że PESA produkuje coraz więcej pociągów i tramwajów na eksport, co wskazuje na jej rozwój. – PESA wyprodukowała ponad 1600 pociągów, z czego 1000 na potrzeby krajowe, 600 jeździ już po szynach Europy – powiedział prezydent. Dodał, że firma dynamicznie zwiększa sprzedaż w rejonie Trójmorza.



– Bardzo serdecznie gratuluję naprawdę tych wspaniałych, świetnych, niezwykle nowoczesnych, pięknie wyglądających i pięknie wykonanych pojazdów, ale przede wszystkim gratuluję rozwoju i cieszę się ogromnie, że mamy w Polsce taką firmę – powiedział prezydent Duda.



Duda obejrzał produkowany w fabryce tabor szynowy i odbył krótką gotowym już pociągiem.



Prezes PESA SA Krzysztof Zdziarski poinformował, że spółka produkuje tabor na rynek krajowy, ale w ponad 50 proc. na eksport. – Jeśli chodzi o technologię przyspieszamy, jeździmy coraz szybciej. Realizujemy zamówienie na pociąg poruszający się 200 km/h, a przygotowujmy się do produkcji pojazdu przystosowanego do prędkości 250 km/h i powyżej. Stawiamy na energoefektywność i ograniczenie emisji. Przykładem jest nasza lokomotywa wodorowa, która jest pierwsza i jedyna w tej chwili na świecie z homologacją, czyli dopuszczona do ruchu publicznego – zaznaczył prezes spółki.



Prezydentowi towarzyszyli: zastępca szefa KPRP Piotr Ćwik oraz szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.



Z Bydgoszczy prezydent Andrzej Duda udaje się do Inowrocławia, gdzie złoży wizytę w 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu.