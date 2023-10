Poseł Szymański: rząd nie udzielił pożyczki szpitalowi w Grudziądzu, a kupił szpital w Katowicach

2023-10-11, 15:06 Marcin Doliński/Redakcja

Na konferencji poseł prezentował zdjęcie szpitala w Katowicach, który został zakupiony przez rząd od prywatnego inwestora/fot. Marcin Doliński

Grudziądzki Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Szymański skrytykował rząd za brak pomocy grudziądzkiemu szpitalowi. Stwierdził, że nie rozumie, dlaczego zakupiono zamknięty od kilku lat szpital w Katowicach od prywatnego inwestora.

– Ten szpital został zamknięty w 2019 roku. To była prywatna placówka medyczna w Katowicach. Została kupiona przez polski rząd za kwotę 205 mln złotych. Apelowaliśmy o to, żeby otrzymać pożyczkę z budżetu państwa, nie chcieliśmy tych pieniędzy za darmo. Chcieliśmy, żeby premier Morawiecki rozwiązał nie tylko sytuację grudziądzkiego szpitala, ale wszystkich szpitali w Polsce, żeby one wyszły z tego progu zadłużenia, które powodują spirale. Otóż nie, po raz kolejny woleli kupić od prywatnego inwestora szpital za 205 mln złotych – mówił poseł.



Poseł chce również, aby takie szpitale jak ten w Grudziądzu, zostały wpisane na listę obiektów infrastruktury krytycznej, co pozwoliłoby oddłużyć placówkę.