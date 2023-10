Problemów z wodą w Płużnicy już nie będzie. Nowa stacja uzdatniania gotowa

2023-10-11, 16:42 Michał Zaręba/Redakcja

W Płużnicy (powiat wąbrzeski) w środę uroczyście otwarto stację uzdatniania wody/fot. Kocimskifilm

W Płużnicy (powiat wąbrzeski) w środę uroczyście otwarto stację uzdatniania wody. Prace trwały niecały rok.

- To bardzo ważne zadanie dla mieszkańców. Dzięki jego realizacji zostały wybudowane między innymi zbiorniki retencyjne w Mgowie oraz w Płużnicy – mówi wójt Płużnicy Marcin Skonieczka. - Dzięki temu unikniemy problemów, które występowały w poprzednich latach, dotyczących braku wody. Szczególnie było to dotkliwe na wiosnę, kiedy rolnicy rozpoczynali opryski na polach. Jeśli chodzi o stację w Płużnicy, to przebudowa była gruntowna. Teraz woda nowymi pompami ze studni jest oczyszczana i magazynowana w zbiornikach retencyjnych, i dopiero z tych zbiorników innym zestawem pompowym jest podawana na sieć. Zwiększa to możliwości produkcji, lepsze zarządzanie, także efektywność produkcji wody jest znacznie większa – dodaje.



Dzięki wymianie urządzeń znacznie zmniejszyło się też zużycie prądu. Wartość inwestycji to ponad 8,5 mln złotych, z czego 4,5 mln to wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych. Pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy.