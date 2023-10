Policyjny dron latał nad Rondem Fordońskim w Bydgoszczy. Posypały się mandaty [wideo]

2023-10-11, 13:51 Redakcja

W trakcie działań policjanci zatrzymali 12 kierowców, którzy wjechali na czerwonym świetle na skrzyżowanie lub z niego zjeżdżali/fot. materiały policji

Policjanci z drogówki przyglądali się zachowaniom kierowców na bydgoskich ulicach. Tym razem z góry obserwowali Rondo Fordońskie w Bydgoszczy.

Dron latał nad bydgoskim rondem we wtorek (10 października) przed południem. - Policyjna kamera obserwowała kierujących, którzy nie stosowali się do znajdującego się tam oznakowania, a przede wszystkim sygnalizacji świetlnej i wjeżdżali na rondo lub z niego zjeżdżali na czerwonym świetle – relacjonuje kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w w Bydgoszczy. - Patrole zmotoryzowane znajdujące się za mostem Pomorskim były informowane przez obsługę drona o niezdyscyplinowanym kierowcy. Mundurowi zatrzymywali wskazane auto i rozliczali osobę siedzącą za kierownicą.



W trakcie działań policjanci zatrzymali 12 kierowców, którzy wjechali na czerwonym świetle na skrzyżowanie lub z niego zjeżdżali. 11 z nich zostało ukaranych mandatem karnym, a w sprawie jednego mundurowi sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. - Taryfikator za tego typu wykroczenie przewiduje mandat karny w wysokości 500 złotych oraz 15 punktów karnych – przypomina policjantka. I podkreśla: - Żółte światło na sygnalizatorze oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie! Przepisy drogowe dopuszczają możliwość przejazdu na tym świetle tylko w przypadku, gdy samochód znajduje się już tak blisko sygnalizatora, że kierowca nie ma żadnej możliwości zatrzymania się bez gwałtownego hamowania, co stworzyłoby zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przypominamy, że sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się światło czerwone. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozsądek i prawidłowe zachowanie na drodze!