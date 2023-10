Noce księgarń i festiwal książki, premiery w teatrach i operze. Jest w czym wybierać! [przewodnik na weekend]

2023-10-13, 13:45 Redakcja

Coś dla siebie w ten weekend znajdą miłośnicy literatury – w ramach Nocy Księgarń w regionie czekają spotkania z autorami, a w Bydgoszczy odbędzie się Festiwal Książki. Nie zabraknie premier w Operze Nova w Bydgoszczy, Teatrze Wilama Horzycy i Baju Pomorskim. Co jeszcze wydarzy się w regionie?

BYDGOSZCZ



„Znaczek miłości”

piątek, 13 października, godz. 17:00, Kinoteatr Adria, ul. Toruńska 30

Niezwykła komedia kryminalna, która pozwoli widzom przeżyć wyjątkową podróż do czasów PRL-u, pełną humoru, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji! Spektakl opowiada historię, która rozgrywa się w Muzeum Znaczka Pocztowego położonym w malowniczym miasteczku na zachodzie Polski. W tajemniczych okolicznościach do muzeum przybywa nieznany nikomu mężczyzna, który podaje się za przedstawiciela Rady Narodowej.



Freski Giambattisty Tiepola

piątek, 13 października, godz. 17:00, Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4

Wykład Alicji Jakubowskiej, kustoszki zbiorów malarstwa na Zamku Królewskim w Warszawie, z cyklu: Malarstwo dawnych mistrzów. Wirtuozeria Tiepola nie ma sobie równych. Ten pochodzący z Wenecji artysta zawładnął wyobraźnią możnych Europy. Tiepolo był ostatnim z wielkich malarzy tworzących w niezwykle trudnej technice fresku, która wymaga szybkiej pracy i nie pozwala na dokonywanie poprawek.



Noc księgarń

piątek, 13 października, godz. 18:00, Kawiarnia Zakładka, ul. Gdańska 5

Fantastyczno-romantyczna Noc Księgarń w Kawiarni Zakładka. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:00 cuppingiem ze znanej na całym świecie bydgoskiej palarni kawy Audun Coffee.

Od 18:45 do 20:30 planowane są rozmowy z bydgoskimi autorkami: Malwiną Kubiczek o jej debiucie pod tytułem „Cesarstwo cienia”, Meredith Cattleya o lekturze „Złodziejka książek”, Katarzyną Muszyńską, doświadczoną autorką powieści fantasy. W trakcie spotkań będzie możliwy zakup książek z autografami Autorek. Zaplanowane są również konkursy z nagrodami książkowymi.



Remigiusz Szuman – koncert

piątek, 13 października, godz. 18:00, Światłownia, ul. św. Trójcy 15

Jest gitarzystą,wokalistą, układaczem muzyki i tekstów, liderem grup „Niewidzialność Remigiusza Szumana” oraz „Szumni”, współtwórcą projektu W.N.M. Laureat sporej liczby festiwali piosenki autorskiej i poetyckiej, takich jak Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie, Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów „SMAK” w Myśliborzu, czy Festiwal Pieśniarzy Niepokornych we Wrocławiu, także trzykrotnym finalistą Międzynarodowego Festiwalu Bardów „OPPA” w Warszawie. W pierwszym roku życia stracił wzrok, jednak nie oznacza to, że żyje „w ciemności”, jak wyobrażają sobie to inni. Śpiewa, aby dzielić się dobrem.



„Szepty i cienie” – balet

piątek, 13 października, godz. 19:00, Opera Nowa

Tryptyk baletowy autorstwa jednego z najwybitniejszych polskich tancerzy i choreografów tańca współczesnego. Jacek Przybyłowicz pracował już z Baletem Opery Nova w 2015 r. nad choreografią do legendy dramatycznej „Potępienie Fausta”. Obecnie stworzył dla tego Zespołu swój „wieczór autorski”, na który składają się trzy jednoaktowe balety.



Lorenc – światło prawdy

piątek, 13 października, godz. 19:00, Filharmonia Pomorska

Michał Lorenc uważany jest za jednego z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej, napisał muzykę do ponad 175 filmów, m.in. „Psów” Władysława Pasikowskiego, „Bandyty” Macieja Dejczera, „Czterech nocy z Anną” Jerzego Skolimowskiego i „Różyczki” Jana Kidawy-Błońskiego. Suita „Światło prawdy” powstała w 2014 roku w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wykonawcy: Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis, Miłosz Kula – dyrygent, Zespół DesOrient, Oktet The Office Singers, Marcela Wierzbicka-Opalińska – sopran, Adam Strug – śpiew, Krzysztof Gosztyła – recytacje.



Polska Noc Kabaretowa 2023

piątek, 13 października, godz. 20:00, Immobile Łuczniczka, ul. Toruńska 59

W premierowej odsłonie najlepszego humoru wystąpi czołówka polskich kabaretów. Nowy program, nowy skład i tematy, jakich na kabaretowej scenie jeszcze nie było.



Kultura na świeżym vol. 18

sobota, 14 października, godz. 9:00, start pod Multikinem, ul. Focha 48

Jak zapowiadają organizatorzy: Jedziemy na Osową Górę, by stamtąd rozpocząć wyprawę szlakiem pól malowanych. Dojedziemy do Wierzchucinka, gdzie zerkniemy na opustoszały dworek, dalej do Byszewa, gdzie zobaczymy Matkę Boską Królową Krajny pływającą na jeziorze Proboszczowskim i stąd wzdłuż jezior Byszewskich dojedziemy do jeziora Piekło i dalej do Koronowa i Bydgoszczy. Trasa liczy 67 kilometrów.



III Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki

sobota i niedziela, 14-15 października, Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. Garbary 3

Wśród gości specjalnych Festiwalu będą m.in. Mariusz Borowiak, Jarosław Molenda, Sławomir Koper, Wioleta Piasecka, Jacek Bartosiak. W programie spotkania autorskie, warsztaty i wykłady.



Puchar Polski POD

sobota i niedziela, 14-15 października, Botanic, ul. Wiatrakowa 1

Puchar Polski w steel darta, czy zawody zaliczane do rankingu Polskiej Organizacji Darta. Szykuje się darterska rywalizacja jakiej dawno w Bydgoszczy nie było. Będzie to również okazja, żeby odwiedzić nowe darterskie miejsce.



Babi Targ – jesienne wietrzenie szaf

sobota, 14 października, godz. 12:00, CH Rondo, ul. Kruszwicka 1

Kolejna edycja Babiego Targu, która da mieszkańcom i mieszkankom Bydgoszczy oraz okolic możliwość przewietrzenia swoich szaf. Ten dzień będzie kulminacją trwającej od środy, 11 września, akcji zbierania ubrań na rzecz Stowarzyszenia im. Sue Ryder. Czas znaleźć nowy styl na nadchodzące sezony, a przy okazji zadbać o planetę i nowy dom dla Twoich ubrań. To dobry moment na przewietrzenie szafy.



Dzień drzewa

sobota, 14 października, godz. 12:00, Park im. Kazimierza Wielkiego

Jest to najstarsze tego typu miejsce w naszym mieście. Znajdują się tam wiekowe drzewa – pomniki przyrody, które uczestnicy nauczą się rozpoznawać. Okazałe i wyjątkowe są mikroświatem niezliczonej ilości stworzeń. Uzbrojeni w lupy spróbują je poznać i zrozumieć. W części warsztatowej zostaną wykonane ekologiczne środki czystości z wykorzystaniem drzewnych olejków eterycznych. Cykl „Sobota dla rodzin” organizowany jest przez Aptekę pod Łabędziem i Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w ramach programu „EkoRok w zdrowiu i przyrodzie”.



Na zdrowie – spektakl

sobota, 14 października, godz. 16:00, Filharmonia Pomorska

Aby uczcić długo oczekiwaną nominację na prestiżowe stanowisko Ministra Zdrowia, nowo mianowana brytyjska polityk opozycyjna, Janet, urządza przyjęcie dla przyjaciół w swoim londyńskim mieszkaniu. Oczywiście na ten wykwintny wieczór, oprócz Billa, męża Janet, elegancka gospodyni zaprosiła również grupę elitarnych, starannie dobranych gości.



XIII Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy”

sobota, 14 października, godz. 16:00, Światłownia, ul. św. Trójcy 15

Program: sobota, Otwarta Przestrzeń Światłownia (Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 15) – wstęp wolny: godz. 16:00 - rozpoczęcie części konkursowej., godz. 19:00 – recital laureata XII edycji Festiwalu – Agata Zakrzewska, godz. 20:00 wytypowanie przez jury uczestników Koncertu Laureatów (kolejność alfabetyczna) niedziela, Sala Manru, Opera Nova (Bydgoszcz, ul. Focha 5) – zaproszenia w Światłowni: godz. 16.00 – Koncert Laureatów, godz. 17:00 – recital Kuby Sienkiewicza.



Remont – koncert

sobota, 14 października, godz. 19:00, Park Klub, Park Ludowy im. Wincentego Witosa

Po letnich koncertach plenerowych w pięknych okolicznościach przyrody organizatorzy wracają z Borów Tucholskich do Bydgoszczy. Jesienią lepiej schronić się pod dachem. Tradycyjnie schronienie znaleźli pod dachem Park Clubu. To właśnie tam odbędzie się na kolejny występ bydgoskiej grupy Remont. Nie zabraknie piwa i muzyki, której korzenie sięgają czasów wesołego punka, ska i reggae lat 80. Wstęp bezpłatny.



„Spiritus Movens” – piosenki Jeremiego Przybory

sobota, 14 października, godz. 18:00, Opera Nova

Mistrz inwencji poetyckiej, finezji słowa. Jego utwory niezmiennie zachwycają, bawią i skłaniają do refleksji, cieszą urodą słowa w najlepszym wydaniu. Bohaterem najbliższej premiery w Operze Nova będzie Jeremi Przybora. Dla reżyserki spektaklu punktem wyjścia do jego powstania były „Memuary” Mistrza, a szczególnie czas młodości i miejsca związane z pobytem Artysty w Bydgoszczy.



Bydgoska Scena Barokowa: Monteverdi – Vespro della Beata Vergine

sobota, 14 października, godz. 18:00, Collegium Copernicanum, ul. Kopernika 1

Wykonawcy: zespół La Tempesta pod dyr. Jakuba Burzyńskiego w składzie: Dagmara Barna, Katarzyna Bienias – soprany, Andrzej Marusiak, Aleksander Rewiński, Adam Sławiński – tenory, Martin Sobczyk – baryton, Michał Janczak, Roman Wawreczko – basy, Ludmiła Piestrak, Agnieszka Obst-Chwała – skrzypce, Marian Magiera, Maciej Chwała, Agnieszka Szwajgier – cynki, Piotr Dąbrowski, Paweł Wachowski, Michał Kiljan – puzony, Martin Daniel Zorzano – violone, Witold Wilgos – chitarone, Barbara Świderska – pozytyw, Jakub Burzyński – klawesyn

Prowadzenie koncertu: Jakub Burzyński.



Krakowskie klimaty

sobota, 14 października, godz. 19:00, Filharmonia Pomorska

Niepowtarzalny, magiczny wieczór z muzyką krakowskich kompozytorów i wspaniałych polskich poetów. „Krakowskie klimaty” to czas pełen zabawy i refleksji, która przynosi wytchnienie.

Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki przez lata byli filarami Piwnicy pod Baranami. W nadchodzących koncertach zatytułowanych „Krakowskie klimaty” artyści zaśpiewają piosenki krakowskich kompozytorów. Zaprezentują m.in. utwory Zygmunta Koniecznego, Zbigniewa Preisnera, Jana Kantego Pawluśkiewicza, Andrzeja Zaryckiego, Zbigniewa Wodeckiego do słów wspaniałych poetów: Ewy Lipskiej, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Michała Zabłockiego, Adama Asnyka, Jacka Cygana.



Cztery pory miłowania – koncert

sobota, 14 października, godz. 19:00, Kinoteatr Adria, ul. Toruńska 30

To energetyczny zespół z Choczewa, założony w 2014 roku. Muzycy tworzą autorską muzykę do wierszy takich poetów jak Edward Stachura, Piotr Konczak, Bogdan Loebl i wielu innych. W 2017 roku zespół wydał swoją debiutancką płytę „Litania do…” z 14 autorskimi kompozycjami Michała Miotkego i Piotra Konczaka. W 2020 roku ukazał się druga płyta, pt. „W zamyśleniu”, a w 2022 roku światło dzienne ujrzały trzeci i czwarty krążek: „W rytmie serca” oraz „Śpiewaj radość”.



Festiwal Prapremier 2023: Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu

sobota, 14 października, godz. 19:00, Teatr Polski, al. Mickiewicza 2

W nowym, autorskim tekście Julii Holewińskiej „Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu” twórcy i twórczynie przyglądają się zmierzchowi dyktatury rumuńskich przywódców. Dramat pokazuje upadek władców, śledzi etapy, w których z bogów stają się więźniami i w końcu giną. Reżyseria, scenografia, kostiumy i światła – Wojciech Faruga, tekst i dramaturgia – Julia Holewińska, muzyka – Radosław Duda, przygotowanie wokalne – Natalia Kawałek, ruch sceniczny – Bartłomiej Gąsior, producentka – Magdalena Niedźwiecka, inspicjentka, asystentka reżysera – Hanna Gruszczyńska, występują – Mirosław Guzowski, Damian Kwiatkowski, Karol Franek Nowiński, Michalina Rodak, Małgorzata Trofimiuk, Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński.



„Tylko mnie poproś do tańca”

sobota, 14 października, godz. 20:00, Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14-16

Hamlet i tor gokartowy? Opera o piłkarskich kibicach? Nawet największe skrajności mogą mieć wspólny mianownik. Katarzyna Kłaczek, aktorka i pomysłodawczyni monodramu muzycznego „Tylko mnie poproś do tańca” chce otworzyć przed Wami dwa muzyczne światy. Prywatkę rodem z lat 70. i klub muzyki elektronicznej współczesnego wieku. Ich łącznikiem będzie najbardziej nieprzewidywalny z żywiołów: ludzka natura.



Grand Prix City Trail

niedziela, 15 października, godz. 8:30, Polana Różopole, Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek i Nadleśnictwo Żołędowo

Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden to ogólnopolski cykl biegów przełajowych na dystansie 5 km. Zawody odbywają się w 10 lokalizacjach, a w każdej z nich rozegrane zostanie 5 biegów w ciągu 6 miesięcy. Na podstawie wyników biegów w poszczególnych lokalizacjach tworzona będzie klasyfikacja łączna, a na jej podstawie wyłonieni zostaną zwycięzcy cyklu. Harmonogram: 8:30 – otwarcie biura zawodów, 9:20 – zbiórka i następnie start biegów Junior - kategorie D0 i D1 (ok. 200 m), 9:45 – zbiórka i następnie start biegów Junior - kategoria D2 (ok. 400 m), 10:00 – zbiórka i następnie start biegów Junior - kategoria D3 (ok. 600 m), 10:15 – zbiórka i następnie start biegów Junior - kategoria D4 (ok. 1 km) i D5 (ok. 1 km), 10:30 – zamknięcie biura zawodów, 10:45 – rozgrzewka z Ambasadorem marki On (dotyczy wybranych biegów), 11:00 – start biegu głównego na 5 km.



Rolkowisko na Bartodziejach

niedziela, 15 października, godz. 11:00-15:00, Bydgoski Balaton

Bezpłatne lekcje z jazdy na rolkach będą odbywać się na terenie miasteczka ruchu drogowego przy ul. Ceramicznej. Harmonogram: To doskonała okazja, aby rozpocząć swoją przygodę z jazdą na rolkach lub doskonalić umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Organizatorzy zapewniają, że na zajęciach można spodziewać się: nauki podstawowych technik jazdy na rolkach, ćwiczeń poprawiających równowagę i koordynację, zabaw i konkursów, porad od doświadczonych instruktorów, wspaniałej atmosfery i nowych sportowych przyjaźni.



Zawsze idziemy razem – tworzenie muzyki z DJ Irvinem

niedziela, 15 października, godz. 12:00-18:00, Młyny Rothera – Wyspa Młyńska

Fundacja Wyjść z Cienia od września 2023 realizuje Warsztaty dla młodzieży w ramach projektu: ZAwsze iDziemy Razem. Celem projektu jest pokazanie młodzieży istoty posiadania pasji, marzeń i dążenia do wyznaczonego celu, jednocześnie uświadamiając o trudnościach w sferze dojrzewania poprzez narzędzia takie jak: film, fotografię, terapeutyczną videoprezentacje, choreoterapię, muzykoterapię, hip-hop, jako metody pracy z młodzieżą. Udział w projekcie pozwoli młodzieży na spotkanie z ciekawymi i znanymi osobami z branży muzycznej, tanecznej, fotograficznej. W niedzielę odbędą się warsztaty pt.: „Tworzenie Muzyki” – będzie to spotkanie z DJ Irvin, na którym uczestnicy zapoznają się z możliwościami tworzenia, miksowania utworów, spróbują sami stworzyć muzykę. Poszerzą swoją wiedzę w zakresie edukacji muzycznej.



Witek Janiak – „Reksio i inni”

niedziela, 15 października, godz. 16:00, Zespół Pałacowo-Parkowy Ostromecko

Na program koncertu złożą się melodie ze starych polskich (choć nie tylko) bajek animowanych w jazzowych wersjach na fortepian solo. Taka podróż w przeszłość pozwoli poczuć jeszcze raz to co w tych bajkach zapamiętaliśmy jako istotne – głębię wartości i pozytywny przekaz. Warto pamiętać, że autorami muzyki do tych bajek byli zwykle wybitni kompozytorzy (min. Waldemar Kazanecki, Piotr Marczewski, Michel Legrand), co ma bezpośrednie przełożenie na jej aktualność.



Piotr Bałtroczyk – stand-up

niedziela, 15 października, godz. 17:00, Kinoteatr Adria, ul. Toruńska 30

Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny, być może nawet ważniejszy od końca. Choć dobrze, gdy koniec jest równie miły jak początek. Zatem ważne, by dobrze zacząć. Bałtroczyk zaczyna niebanalnie od: „Dobry wieczór Państwu, nazywam się Piotr Bałtroczyk i jestem atrakcją, a Wy jesteście dla mnie atrakcją, bez Was czułbym się jak w domu, samotny i niepotrzebny”. To właściwie jedyny powtarzalny fragment wieczoru. Co nastąpi po tych słowach, jest również zagadką dla Bałtroczyka.



Kasia Kowalska – MTV Unplugged

niedziela, 15 października, godz 18:00, Filharmonia Pomorska

Kasia Kowalska zaprasza na niezapomniane koncerty podczas ostatniej części trasy MTV Unplugged. Wyjątkowe wykonania „bez prądu” zakończą się jesienią 2023 podczas specjalnych występów „MTV Unplugged Last Call”. Koncerty Kasi Kowalskiej w wersji MTV Unplugged są znane ze swojego niepowtarzalnego uroku. Bez wzmacniaczy i elektroniki – artystka prezentuje swoje największe przeboje w intymnym i akustycznym stylu.



Jana Kaczmarskiego Tivi de domo

niedziela, 15 października, godz. 19:00, Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14-16

Jan Kaczmarek, satyryk i bard znany z Kabaretu Elita i radiowego Studia 202, pisał dowcipne, błyskotliwe, a nieraz i gorzkie teksty o otaczającej nas rzeczywistości i o nas samych. „Tiwi de domo”, to wybór jego najważniejszych piosenek, które zostaną zaśpiewane przez aktorów Teatru Kameralnego w zupełnie nowych aranżacjach. Zostaną zaprezentowane m.in. takie utwory jak: „Kurna chata”, „Czego się boisz głupia” i „Do serca przytul psa”. Osnowę konferansjerską koncertu przygotował Andrzej Poniedzielski, który pojawi się na scenie w telewizorze.





TORUŃ





Noc Księgarń w Księgarni Sztuki

piątek, 13 października, godz. 17:00, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu

W programie Nocy Księgarń konkursy, warsztaty i wspólna zabawa dla całej rodziny. Wstęp wolny.





Mandale na powitanie jesieni

piątek, 13 października, godz. 17:30, Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście, ul. Sienkiewicza 11/3

Warsztaty rękodzielnicze malowania „Mandali na powitanie jesieni” w ramach projektu „Rozwiń skrzydła”.

Noc księgarń

piątek, 13 października, godz. 18:00, Księgarnia Kafka i spółka, ul. Szewska 6

Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką, autorką kilkudziesięciu powieści kryminalnych, znakomicie łączących w sobie wątki śledcze i komediowe. Spotkanie promować będzie najnowszą książkę z serii Detektyw Matylda na tropie, zatytułowaną „Między młotem a imadłem”. Rozmowę poprowadzi dziennikarz Adrian Aleksandrowicz. Spotkanie zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem Prószyński i S-ka. Po nim o godz. 19:30 prelekcja audiowizualna toruńskiego astronoma Jerzego Rafalskiego zatytułowana „Planetarium Kopernika”.





„Paciorki” – otwarcie wystawy Katarzyny Jankowiak

piątek, 13 października, godz. 18:00, Galeria Sztuki Wozownia, ul. Rabiańska 20

Malarstwo olejne i prace na papierze Katarzyny Jankowiak uruchamiają metaforyczny potencjał paciorków. Zadają nam pytanie, o nasze oczekiwania i emocje wobec mocy symbolicznej obrazów. Czy to obrazy nas zaklinają? Czy to może my je zaklinamy, wpatrując się w połyskujące uwodzicielsko paciorki wklejone przez Jankowiak na ich powierzchnie? Wstęp wolny.





Wernisaż Nataszy Piskorskiej

piątek, 13 października, godz. 18:30, Nicolaus Bank Cafe, ul. Sportowa 18-20

Urodzona w Szczecinie, studiująca na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu artystka od 1995 roku mieszka i tworzy w Toruniu. Tworzy własne ilustracje rzeczywistości, w której życie codzienne, z poczuciem humoru, przeplata się ze światem wyobraźni i snów. Inspiracją artystki może stać się dosłownie wszystko, spacer, rozmowa, sceny z życia codziennego.





Spotkanie autorskie z Pauliną Ostaszewską

piątek, 13 października, godz. 18:00, Sala Kolumnowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, ul. Wysoka 16

Paulina Ostaszewska jest absolwentką toruńskiej polonistyki, nauczycielką, samodzielną przedsiębiorczynią oraz autorką książek dla dzieci. Cykl książek jej autorstwa „Odkrywamy skarby polskich miast” to dwujęzyczne (język polski i angielski) opowiastki dla młodszych dzieci, mogące także pełnić funkcję spacerowników. Bohaterowie książek to istniejące w rzeczywistości elementy miejskiej małej architektury, często oblegane przez turystów, jak toruński Osiołek-pręgierz, piesek profesora Filutka Fafik, smok z ulicy Przedzamcze czy toruńska Piernikarka.





The New Electric Ballroom – premiera

piątek, 13 października, godz. 19:00, Teatr im. Wilama Horzycy

„The New Electric Ballroom” to poruszająca opowieść o skutkach życia w małej miejscowości, gdzie plotki długo nie schodzą z ludzkich języków. Spektakl powstał na podstawie dramatu autorstwa współczesnego irlandzkiego pisarza Endy Walsha. Sztuka otrzymała prestiżowe wyróżnienia: na festiwalu Edinburgh Fringe – First Fringe Award oraz Herald Archangel Award, a także nagrody Irish Times Theatre Awards, w tym dla Najlepszej Nowej Sztuki.





Tomasz Budzyński z zespołem – koncert

piątek, 13 października, godz. 20:00. Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1

Tomas Budzyński wykona własne utwory z autorskich płyt, a także z repertuaru zespołów Armia i 2tm2,3.





100 Kata Challenge

sobota, 14 października, godz. 10:30, Arena Toruń, ul. Bema 73-89

Wielkie święto według okinawskiego wzoru, jakim jest Wyzwanie 100 Kata. Polega ono na wykonaniu 100 powtórzeń układu kata – czyli tradycyjnej kompilacji technik uderzeń oraz bloków – odpowiedniego dla reprezentowanego przez Was stylu. Wydarzenie jest przewidziane dla osób w każdym wieku – liczne aktywności towarzyszące wyzwaniu (dla najmłodszych i dla seniorów), szeroko związane z japońskim stylem życia, formami kultury i sztuki. Rejestracja uczestników: od godz. 10:30.





Kreatywne oprowadzania dla osób dorosłych

sobota, 14 października, godz. 12:00, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu

Kreatywne oprowadzanie dla osób dorosłych po wystawie „Marek Żuławski. Malarstwo z kolekcji Muzeum Uniwersyteckiego”. Aktywna, warsztatowa formuła oprowadzania sprawia, że uczestnicy nie tylko poznają wystawę od strony teoretycznej, ale przepracowują wybrane zagadnienia poprzez odpowiednio dobrane aktywności plastyczne.





Arcydzieła malarstwa – W zaciszu holenderskiego domu, Jan Veermer

sobota, 14 października, godz. 12:00, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu

Szkoła z Delft to nazwa nadana przez historyków sztuki malarzom działającym w Delft w XVII w. Ich dzieła charakteryzują się niepowtarzalnym klimatem. Zaciszne mieszczańskie wnętrza, w których panuje ład i dostatek przyciągają wzrok perfekcyjnie przedstawionymi detalami. Nic zdaje się nie zakłócać spokoju kobiet, które przeważnie zajęte są pracą lub czytaniem listów. Co chcieli przekazać nam dawni mistrzowie, których najsłynniejszym reprezentantem jest dziś Jan Vermeer? Prowadzenie: Alicja Jakubowska.





Spotkanie wytchnieniowe dla kobiet „RegeneracJA”

sobota, 14 października, godz. 12:00, Muzeum Etnograficzne, Arsenał, 1. piętro

Spotkanie na wystawie „Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego” – uczestniczki poznają część ekspozycji prezentującą kolekcję sztuki ludowej, nieprofesjonalnej i sztuki prowincji, którą neoawangardowy artysta gromadził przez lata poszukiwań sacrum. Na koniec czeka na nie relaks w przestrzeni ekspozycji, dla chętnych na matach i pod kocykami. Prowadzenie: Olga Kwiatkowska.





Toruń Freestyle Battle - Republika Park Edition

sobota, 14 października, godz. 15:00, ul. Grudziądzka 122A

Amatorskie Mistrzostwa Torunia w jeździe na hulajnogach, rolkach, deskorolkach i rowerach. Każdy zawodnik musi obowiązkowo posiadać własny kask. Udział jest bezpłatny.





800-lecie tradycji szopek bożonarodzeniowych

sobota, 14 października, godz. 16:00, Muzeum Diecezjalne, ul. Rabiańska 1

Bractwo Toruńskich Belenistów zaprasza teologów, historyków, szopkarzy i sympatyków na konferencję z okazji 800-lecia ustawienia pierwszej sceny bożonarodzeniowej przez św. Franciszka w grocie w Greccio w roku 1223. W Muzeum Diecezjalnym odbędzie się sesja finałowa: Boże Narodzenie - inspiracje w muzyce i w nauczaniu św. Jana Pawła II.





Jesienne warsztaty kulinarne

niedziela, 15 października, godz. 13:00, Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce

Podczas warsztatów kulinarnych odwiedzimy olenderskie zagony w poszukiwaniu marchwi, brukwi, dyni czy skorzonery. Z uzbieranych kolorowych i pachnących wspaniałości przygotujemy zdrowe kiszonki, które będą nas karmić witaminami podczas długich zimowych miesięcy, a także farsz do pierogów, które gotować będziemy na zabytkowej kuchni opalanej drewnem. Warsztaty tradycyjnie poprowadzi Filip Malinowski, właściciel znanej toruńskiej wege restauracji Chwast Prast, Prezes Fundacji Zdrowego Życia oraz organizator licznych warsztatów kulinarnych poświęconych dzikim roślinom jadalnym.





Koncert Alicji Majewskiej i Włodziemierza Korcza

niedziela, 15 października, godz. 17:00, CKK Jordanki

Wyjątkowy koncert Alicji Majewskiej, promujący najnowszą płytę artystki pt. „Piosenki Korcza i Andrusa”. Znakomita piosenkarka wystąpi wraz ze swoim nieodłącznym partnerem estradowym, kompozytorem i pianistą - Włodzimierzem Korczem oraz Warsaw String Quartet.



GRUDZIĄDZ



VI Progrockowy Akcent

MARIMBAZZI DUO | Otwarcie wystawy malarstwa Antoniego Niećko

ZAKURZEWO

III Ultra Łosiu

INOWROCŁAW

4. INO CLASSIC Festiwal



WŁOCŁAWEK

Zielony Festiwal



Wystawa Leszka W. Niewiadomskiego „Podszepty”

Spacer „Najstarsze ulice Włocławka i ich dzieje”

Przedstawienie „Skąd nasz ród – legendarne początki Polski”



CIECHOCINEK

Koncert zespołu Universe

Koncert Jacka Szyłkowskiego pt. „Wspomnienie młodości”

BRODNICA

Koncert „Cztery pory miłowania”



BARCIN

Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA, Miejski Dom Kultury w Barcinie