Побудова функціонального водосховища на Віслі в Сяржево біля Александрова

2023-10-11, 12:00 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

Уряд вирішив побудувати водосховище в Сяржево Александрівського повіту/mat. PGW Wody Polskie

Уряд вирішив побудувати водосховище в Сяржево Олександрівського повіту.

Уряд вирішив побудувати водосховище в Сяржево Александрівського повіту. Це буде друге – після дамби у Влоцлавку – загородження на Віслі. Заступник міністра сільського господарства Анна Гембіцька сказала, що це важлива інвестиція для регіону: віце-президент Державної водогосподарської компанії „Wody Polskie” Войцех Сковирський сказав, що протипосухна функція водосховища в Сяржево є важливою.



Він зазначив, що під час будівництва дамби у Влоцлавку, на якій працював його батько, проєктанти від самого початку планували, що вона буде не єдиною. Тендер „проєктування та будівництво” на водосховище оголосить Wody Polskie. Інвестиція має бути завершена через 10 років і коштуватиме 7,5 мільярдів злотих.