Zespół Szkół Katolickich w Bydgoszczy zyska instalację fotowoltaiczną. Dotacja przyznana

2023-10-10, 20:40 Agata Raczek/Redakcja

750 tysięcy złotych rządowego dofinansowania trafi na modernizację budynku Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy. Symboliczny czek wręczyła dyrekcji placówki poseł PiS Ewa Kozanecka.

Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Programu Inwestycje w Oświacie. – Są to środki przeznaczone na modernizację, na remont. Inwestycje bardzo potrzebne: dotyczące remontu, przebudowy ścian, instalacji, w tym instalacji fotowoltaicznej. Wszystko, co jest potrzebne w szkole, żeby móc prawidłowo i bezpiecznie kształcić młodzież – mówiła poseł Kozanecka.



Za dofinansowanie dziękował ks. Waldemar Różycki, dyrektor placówki. – Te środki są dla nas ważne przede wszystkim – zwłaszcza po audycie energetycznym – jako zwiększające nasze bezpieczeństwo, ale też zwiększające oszczędność budynku. Kilka lat temu udało się tutaj zbudować największą w tej części Polski salę gimnastyczną w konwencji budynku termoaktywnego, to kolejny etap – mówił. Wskazał, że inwestycja ma też cel edukacyjny. – Mam nadzieję, że nauczy to młodzież, jak inwestować środki, żeby w sposób ekologiczny wkraczać w dorosłość.



Na ten rok szkolny (2023/2024) łącznie w kraju na Rządowy Program Inwestycje w Oświacie przeznaczono 143 mln zł – na 243 inwestycje.