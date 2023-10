Patryk Jaki w Toruniu: Rozwój Polski jest nieporównywalnie lepszy, niż za Donalda Tuska

2023-10-10, 19:27 Michał Zaręba/Redakcja

Patryk Jaki, Mariusz Kałużny/fot. Michał Zaręba

Europoseł Patryk Jaki przyjechał do Torunia, żeby poprzeć w wyborach posła Suwerennej Polski Mariusza Kałużnego. – Takie regiony jak województwo kujawsko-pomorskie skorzystały na tym, że budżet jest równomiernie dzielony – powiedział.

– Rozmawiamy z mieszkańcami państwa regionu i przekonujemy do tego, aby 15 października wybrać stabilny rozwój Polski, żeby nie wracać do tego, co mieliśmy za Donalda Tuska. Przypomnijmy: bezrobocie 14,4 proc., praca nawet 3 czy 4 zł za godzinę, dziesiątki tysięcy osób na umowach śmieciowych. Dzisiaj rozwój Polski jest nieporównywalnie lepszy, stan budżetu jest nieporównywalnie lepszy niż za Donalda Tuska – wskazał.



– Myślę, że 15 października zwyciężymy i 16 października bierzemy się do pracy, aby dalej pracować dla Polski – dodał Mariusz Kałużny. Polityka startuje z ósmego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu toruńsko-włocławskim.



Więcej w relacji Michała Zaręby.