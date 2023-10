Kandydatka KO chce tworzenia całodobowych gabinetów ginekologicznych i psychologicznych

2023-10-10, 19:13 Radosław Łączkowski/Redakcja

Konferencja kandydatki KO Joanny Czerskiej-Thomas/screen z transmisji Joanna Czerska Thomas - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy

O pomocy psychologicznej dla kobiet dotkniętych przemocą oraz o „prawie kobiet do dostępu do bezpiecznej aborcji” mówiła kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu Joanna Czerska-Thomas.

Konferencję zorganizowała w nawiązaniu do Dnia Zdrowia Psychicznego. – Chciałabym skupić się przede wszystkim na grupach, które są dotknięte przemocą i podkreślić znaczenie bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży – mówiła.



Odniosła się też do zaostrzenia przepisów aborcyjnych. – Kobiety powinny mieć prawo do decydowania o własnym ciele i swoim zdrowiu, bez ingerencji ze strony innych osób. Musimy wspierać prawo kobiet do dostępu do bezpiecznej aborcji oraz zapewniać im odpowiednie wsparcie psychiczne w przypadku podjęcia takiej decyzji – twierdziła.



Przywołała też dane, według których co trzeci niepełnoletni myśli o próbach samobójczych. Zaapelowała także o obserwowanie swoich najbliższych. – Niezwykle ważne jest, abyśmy zapewnili [młodzieży i dzieciom[ odpowiednią opiekę, wsparcie i edukację, aby mogli rozwijać się w zdrowy sposób. Właśnie dlatego cieszę się, że coraz więcej młodych ludzi kształci się w dziedzinie pomocy psychologicznej. To daje nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli więcej specjalistów, którzy będą mogli pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują – powiedziała.



Kandydatka chce także powołania całodobowych gabinetów ginekologicznych i psychologicznych.