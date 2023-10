Przeciw powodzi i przeciw suszy. Rząd podjął decyzję o budowie stopnia wodnego w Siarzewie [wideo]

2023-10-10, 16:47 IAR

Koncepcja stopnia wodnego w Siarzewie/mat. PGW Wody Polskie

Powstanie drugi po zaporze we Włocławku stopień wodny na Wiśle. O realizacji w Siarzewie (powiat aleksandrowski) inwestycji wartej 7,5 miliarda złotych poinformował wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka podkreśliła podczas konferencji, że jest to inwestycja ważna dla regionu. – Stopień wodny w Siarzewie to jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, to jest utworzenie kolejnego zbiornika retencyjnego, co ma niebagatelne znaczenie dla rolników. To jest także impuls rozwojowy dla naszego regionu i zabezpieczenie, odciążenie stopnia wodnego we Włocławku – mówiła.



Zdaniem wiceprezesa PGW Wody Polskie Wojciecha Skowyrskiego, szczególnie ważna będzie przeciwsuszowa funkcja nowego stopnia wodnego. Zwracał uwagę, że przy budowie zapory we Włocławku, przy której pracował jego ojciec, konstruktorzy od początku planowali, że nie będzie ona jedyną. – To powinno pracować w kaskadzie. Mój ojciec też mówił: projektowaliśmy to z myślą o kaskadzie. I w tej chwili właśnie realizuje się ten pomysł. Więc kończy się teraz pewne działanie, które zaczęło się wiele lat temu – mówił wiceprezes. Stopień wodny we Włocławku wybudowano 50 lat temu.



Wojciech Skowyrski powiedział, że projekt stopnia wodnego w Siarzewie będzie zawierał także rozwiązania ekologiczne. – Robimy świetne koryta obejścia, gdzie będzie 20 metrów sześciennych na sekundę płynęło wody. To jest tyle, ile płynie w tej chwili w Odrze w przekroju Raciborza – mówił i wymieniał także nasadzenia lasów łęgowych i kilkanaście wysp dla rozrodu ptaków.



Przetarg w trybie „zaprojektuj i zbuduj” na realizację stopnia wodnego będą ogłaszały Wody Polskie. Inwestycja ma zakończyć się za 10 lat i kosztować 7,5 miliarda złotych.