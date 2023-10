Konfederacja o S5 Grudziądz – Ostróda: Właściciele nieruchomości muszą otrzymać godziwą rekompensatę

Na skwerku przy ulicy Krętej we Włocławku zaparkowała ciężarówka z ogromnym telebimem, a z ekranu politycy i eksperci zachęcają do udziału w referendum… Czytaj dalej »

O pomocy psychologicznej dla kobiet dotkniętych przemocą oraz o „prawie kobiet do dostępu do bezpiecznej aborcji” mówiła kandydata Koalicji Obywatelskiej… Czytaj dalej »

– Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel musi otrzymać godziwą rekompensatę, która pozwoli mu na odbudowanie nieruchomości po obecnych cenach rynkowych, i uważamy, że jesteśmy w stanie wyważyć interes obywateli i interes powstania drogi szybkiego ruchu – powiedział Marcin Łasiński. – Państwo polskie musi przede wszystkim stosować się do tego, iż odszkodowanie w jest wypłacane tym osobom w pierwszej kolejności, zanim dana nieruchomość zostanie w ogóle przekazana państwu. Po drugie, to kwestia właśnie wszystkich uwarunkowań społecznych i przyszłości osób, których ten problem dotyka: kwestii ich zarobkowania, pracy – dodał Paweł Romański.

