Europejski Komitet Regionów: pomoc dla Ukrainy będzie kontynuowana. Debata o akcesji do UE

W Brukseli rozpoczął się Europejski Tydzień Regionów i Miast/fot. UMWK-P W Brukseli rozpoczął się Europejski Tydzień Regionów i Miast/fot. UMWK-P

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczy w Brukseli w trzydniowym (9–11 października) posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów. – Europejska polityka rolna wymaga uporządkowania, i to nie tylko w kontekście ukraińskim – stwierdził podczas wtorkowej (10 października) debaty telewizyjnej z udziałem członków Parlamentu Europejskiego. Jej tematem była przyszła akcesja Ukrainy do UE.

Poniedziałkowa (9 października) sesja plenarna była jednocześnie uroczystą inauguracją Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, podczas którego lokalne i regionalne społeczności wszystkich krajów Unii Europejskiej prezentują swoje sukcesy osiągnięte dzięki realizacji unijnej polityki spójności.



Tematem debaty z udziałem polskich posłów do PE Janusza Lewandowskiego i Bogusława Liberadzkiego oraz marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, transmitowanej ze studia w Brukseli przez internetową stację News 24, była przyszła akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Rozmówcy zgodnie stwierdzili, że żaden poważny polityk w Europie nie rozważa obecnie przerwania pomocy dla walczącego o niepodległość kraju, istnieje jednak pilna konieczność dostosowania niektórych polityk (w tym polityki migracyjnej i polityki rolnej) do nowych warunków oraz konieczność postawienia Ukrainie warunków akcesyjnych, które pozwolą jej na funkcjonowanie jako europejskiej demokracji.



Janusz Lewandowski i Bogusław Liberadzki podkreślali, że obecnie jest to kraj oligarchiczny i zmagający się z korupcją i że oba te czynniki z całą pewnością utrudnią proces akcesyjny. (W opinii prof. Liberadzkiego akcesja mogłoby mieć miejsce około 2030–2032 roku). Marszałek Struk mówił o obawach we wszystkich polskich regionach, które – w związku z tym, że Ukraina jest bardzo biednym krajem – muszą liczyć się z ograniczeniem w przyszłości środków w ramach unijnej polityki spójności.



– To, co w Polsce zrobiliśmy w kwestii pomocy Ukrainie i Ukraińcom od początku tej wojny, to dobry przykład tego, jak można i jak należy pomagać. [Na drodze do integracji europejskiej] Ukraina wymaga opiekuńczego wsparcia. My powinniśmy tam być i prowadzić ich za rękę – stwierdził marszałek Piotr Całbecki. Dodał, że europejska polityka rolna wymaga pilnego uporządkowania, i to nie tylko w kontekście ukraińskim: – Może regionalizacja, a więc sprowadzenie jej na poziom regionów, byłaby dobrym rozwiązaniem. Z całą pewnością inaczej powinna wyglądać w odniesieniu do Ukrainy, inaczej dla Polski.



W roboczej części posiedzenia Komitet Regionów zajmuje się m.in. projektowaną Europejską Unią Zdrowotną, obecną sytuacją miast i regionów w Europie i możliwościami wsparcia europejskich samorządów dla Ukrainy.