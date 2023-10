Tu dowiesz się wszystkiego o referendum. Ogólnopolska akcja dotarła do Włocławka

2023-10-10, 14:01 Marek Ledwosiński/Redakcja

Akcja „Głosujesz decydujesz - Tour de Referendum" dotarła do Włocławka/fot. Marek Ledwosiński

Na skwerku przy ulicy Krętej we Włocławku zaparkowała ciężarówka z ogromnym telebimem, a z ekranu politycy i eksperci zachęcają do udziału w referendum, zaplanowanym na najbliższą niedzielę.

Akcja „Głosujesz decydujesz - Tour de Referendum" dotarła do Włocławka.



- Zachęcamy społeczeństwo do udziału w referendum. Wskazujemy, jakie są pytania referendalne i że referendum odbywa się 15 października – informuje Wioletta Bielecka, radca prawny, ekspert „Tour de Referendum”. - Można do nas przyjść, porozmawiać, otrzymać ulotkę i gadżety, napić się kawy i wyjaśnić wszystkie wątpliwości.



„Tour de Referendum" to akcja, organizowana przez Fundację Klubów Gazety Polskiej.