Włodzisław Giziński: Opieka psychiatryczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych musi być ujednolicona

2023-10-10, 15:39 Jolanta Fischer/Redakcja

Konferencja Koalicji Obywatelskiej w Bydgoszczy/fot. Jolanta Fischer

Większych nakładów z budżetu państwa na psychiatrię, szczególnie dzieci i młodzieży, chcą kandydaci KO z Bydgoszczy. Dziś wyrazili swój sprzeciw wobec różnicy w finansowaniu takiego leczenia względem dzieci (których opieka jest rozliczana według starego systemu) i dorosłych.

- To powinno zostać ujednolicone. Nie finansowanie za poradę, jakiej udzielono, nie finansowanie za osobo-dzień w szpitalu, a finansowanie za zapewnienie całej opieki dla grupy swoich podopiecznych – mówi dr Włodzisław Giziński, który startuje do Sejmu z list ugrupowania. - To założenie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży jest logiczne i wewnętrznie spójne. Inny sposób finansowania opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży i inny dla osób dorosłych już z założenia też utrudnia sposób koordynacji współpracy w grupie zaburzonej rodziny – podkreśla.



Włodzisław Giziński zwrócił też uwagę na lukę w systemie darmowych recept dla seniorów. Jak poinformował, zapomniano o psychiatrach.



Przedstawiciele ugrupowania chcieliby także, by państwo lepiej dofinansowywało miejsca pracy dla niepełnosprawnych (w tym tych z chorobami psychicznymi). Jak podkreślili, praca jest w tym wypadku formą rehabilitacji.