Budynek szatni przy boisku przekazany gminie Strzelno. Poseł Kozanecka: Będzie też remont

Kandydat do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości wspólnie z rzecznikiem Lasów Państwowych Michałem Gzowskim przypomniał w Szubinie, że to PiS powstrzymał… Czytaj dalej »

Do potrącenia pieszej przez autobus komunikacji miejskiej linii 56 doszło w poniedziałek wieczorem w Bydgoszczy. Dziewczyna trafiła do szpitala. Czytaj dalej »

- To dla mnie ogromna radość i satysfakcja móc pomagać w tak ważnych dla wszystkich inicjatywach - mówi posłanka Kozanecka. - Budynek szatni będzie służył naszym lokalnym i przyjezdnym drużynom sportowym, zapewniając bezpieczne i komfortowe warunki niezbędne dla zawodników i trenerów. To także miejsce, w którym nasza młodzież będzie mogła rozwijać swoje umiejętności sportowe oraz kształtować wartości takie jak współpraca, zdrowy styl życia i duch rywalizacji. Jednocześnie chciałabym bardzo podziękować za współpracę i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Robertowi Telusowi oraz dyrektorowi KOWR Stanisławowi Zimnickiemu.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.