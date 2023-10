Nowa Lewica w Bydgoszczy: Proponujemy program leczenia niepłodności i refundację badań

2023-10-09, 21:23 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Nowa Lewica zaproponowała program dla kobiet/fot: Elżbieta Rupniewska

Naszym celem jest bezpieczna kobieta, jest poszanowanie naszych praw – mówiła na Placu Praw Kobiet w Bydgoszczy Karolina Kozłowska, kandydatka Lewicy w wyborach do Sejmu.

– Jest pozwolenie nam decydować o tym, kiedy, ile i czy w ogóle będziemy miały dzieci. Dlatego Lewica proponuje w swoim programie: dostęp do aborcji do 12 tygodnia ciąży, publiczny program leczenia niepłodności oparty na dowodach naukowych. W tym również: procedura in vitro, antykoncepcja awaryjna bez recepty i w ogóle szerszy dostęp do antykoncepcji, refundacja badań prenatalnych bez względu na wiek osoby w ciąży i zakaz okłamywania nas, czy zatajania przed nami wyników badań – wymieniała Kozłowska.



Kandydatki Nowej Lewicy do Sejmu obiecują m.in. zmianę ustawowej definicji gwałtu, wprowadzenie programu ściągania alimentów, postulują równe płace bez względu na płeć oraz wprowadzenie renty wdowiej dla kobiet.



O udział w wyborach apelowali do kobiet: Renata Biernacka, Anna Mackiewicz i Mirosław Kozłowicz – kandydujący z listy Nowej Lewicy w okręgu nr 4.