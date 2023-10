Polski Ład dofinansuje remont drogi Osówiec–Mochle. „Takich inwestycji jest mnóstwo”

2023-10-09, 19:52 Jolanta Fischer/Redakcja

Na spotkaniu w Sicienku ogłoszono wyniki VIII edycji Polskiego Ładu/fot: Jan Duks

Były podziękowania za wsparcie i dobrą współpracę, a także plany na przyszłość. Minister Łukasz Schreiber spotkał się z samorządowcami powiatu bydgoskiego i nakielskiego.

Wszystko dlatego, że kadencja samorządów zbiegła się z kadencją polityka w kancelarii Rady Ministrów. Spotkanie było również okazją do ogłoszenia wyników VIII edycji Polskiego Ładu. Region będzie mógł zrealizować ważne inwestycje – mówił wicewojewoda Radosław Kempinski.



– Do powiatu bydgoskiego wpłynie około 56 milionów złotych, a do miasta Bydgoszczy 40 milionów, na inwestycje różnego rodzaju. Akurat tutaj w Sicienku na poprawę infrastruktury drogowej oraz na budowę kanalizacji przy drodze Osówiec–Mochle. Chciałbym dodać, że tych inwestycji na terenie całego województwa jest mnóstwo. Samych zadań jest 296, za kwotę ponad 1 miliarda 350 milionów złotych. Póki co największą popularnością cieszą się inwestycje drogowe, ich mamy ponad 125 – wyliczał Kempinski.



Polski Ład to program, do którego powstania przyczynili się sami samorządowcy – podkreślił minister Łukasz Schreiber. – Tylko w tej edycji to jest 26 miliardów, które trafiają do samorządów na zadania zaproponowane przez włodarzy miast w konsultacji z radnymi i często z mieszkańcami. Jest to program, który zmienia oblicza naszych miejscowości, buduje Polskę. Jakie zadania? Takie, które wybiorą samorządy, decydują o tym mieszkańcy w każdej gminie, z każdej miejscowości. To wsparcie sięga 95-98%, w zależności od zadania. Jest ono bardzo wysokie, przy stosunkowo minimalnym wkładzie własnym.



Spotkania dotyczące Polskiego Ładu odbyły się w Sicienku i Nakle nad Notecią.