Szkoła w Węgrowie z rządowym dofinansowaniem. „Pieniądze publiczne trafiają do Polski lokalnej”

2023-10-09, 18:30 Marcin Doliński/Redakcja

Szkoła w Węgrowie otrzymała grant o wartości 150 tysięcy złotych/fot: Marcin Doliński

150 tysięcy złotych otrzymała niepubliczna szkoła w Węgrowie koło Grudziądza. Symboliczny czek na wyposażenie trzech pracowni przywiózł minister Krzysztof Szczucki, „jedynka” na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 5.

– Świętujemy, czy ogłaszamy fakt otrzymania przez szkołę 150 tysięcy złotych z Ministerstwa Edukacji Nauki w ramach programu „Inwestycje w oświacie”. W ramach tego programu finansowanych jest ponad 240 projektów. Ogólny budżet to 140 milionów złotych. To bardzo ważne, żeby wspierać równocześnie szkoły publiczne i szkoły niepubliczne. Właśnie pieniądze publiczne trafiają do Polski lokalnej, do małych miejscowości – dodał Szczucki.



– Faktycznie otrzymaliśmy grant w kwocie 150 tysięcy, który będzie nam służył do budowy trzech pracowni przedmiotowych: chemiczno-fizycznej, geograficznej i biologicznej, praktycznie od zera. Tym razem się udało. Ogromnie się z tego cieszymy – powiedział Cezary Grabowski, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie.