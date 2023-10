Gdyby ktoś chciał zostać inżynierem, Politechnika Bydgoska chętnie w tym pomoże!

2023-10-09, 16:18 Redakcja

Między 9 a 20 października 2023 r. Politechnika Bydgoska organizuje Inżynieralia - wydarzenie adresowane do tegorocznych maturzystów z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Młodzież będzie mogła zapoznać się z kierunkami studiów, które będą uruchomione w kolejnym roku akademickim – 2024/2025.

– Przede wszystkim chcemy pokazać, na czym polegają studia inżynierskie i opowiedzieć o roli inżyniera we współczesnym świecie. Uczniowie poznają zawód inżyniera od strony praktycznej – stąd w programie liczne wizyty w pracowniach i laboratoriach oraz spotkania z praktykami z branży w Strefie Przemysłu. Wszystkie wydziały solidnie przygotowują się do tego wydarzenia. Każdego dnia odwiedzi średnio 400 osób. Zapisały się szkoły z całego regionu. Z tego co wiem zostały tylko pojedyncze miejsca – mówi dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ, Prorektor ds. Rozwoju.



9 października na kampusie Politechniki Bydgoskiej w Fordonie odbędzie się pierwsze z ośmiu wydarzeń w ramach INŻYNIERALIÓW. Tego dnia zaprezentuje się Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, który pokaże uczniom jak wygląda świat absolwenta: agrotechnologii, architektury krajobrazu, biotechnologii, projektowania żywności niskoprzetworzonej oraz zielarstwa i fitoterapii. Wydział zadbał w tym dniu także o nauczycieli. Opiekunowie, którzy przyjadą z młodzieżą, wysłuchają prelekcji dr. inż. Agaty Giełczyk o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w edukacji.



W budynku głównym uczelni zostanie zlokalizowana Strefa Przemysłu, w której zaprezentuje się kilkanaście firm i instytucji, na co dzień współpracujący z Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii. Być może tam młodzież pozna swojego przyszłego pracodawcę. Całość uświetni pokaz gotowania wraz z degustacją - w wykonaniu Adama Rzęskiego, absolwenta Politechniki Bydgoskiej.



