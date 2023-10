2023-10-09, 14:50 Redakcja

Ks. kan. Tomasz Cyl będzie pełnić obowiązki wikariusza generalnego diecezji bydgoskiej/fot. Diecezja Bydgoska

To decyzja bydgoskiego biskupa ks. Krzysztofa Włodarczyka. Ksiądz Cyl został mianowany 9 października, a wikariuszem generalnym ma pozostać do czasu mianowania swego następcy. Przypomnijmy, że wcześniej funkcję tę piastował śp. ks. Bronisław Kaczmarek.

Ks. kan. Tomasz Cyl urodził się 21 lutego 1964 roku w Toruniu. Po ukończeniu liceum wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia diakonatu przyjął 4 czerwca 1987 roku z rąk bp. Mariana Przykuckiego, a prezbiteriatu 22 maja 1988 roku z rąk bp. Mariana Przykuckiego w Pelplinie.



Jako wikariusz pracował w parafiach: Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy (1988-1992 i 1997-1988) i św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy (1998-2006). 11 września 2006 roku został mianowany proboszczem parafii św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy.

W 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które ukończył tytułem licencjata. Natomiast w 1994 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie w Würzburgu. Podczas trzyletniego pobytu w Niemczech posługiwał również jako kapelan w domu dla osób starszych. W 1998 roku został dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Wojciecha w Bydgoszczy z zadaniem budowy nowego gmachu. Funkcję tę pełnił do 2008 roku. 25 marca 2006 został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej. Jest wicedziekanem Dekanatu Bydgoszcz IV.



– Nigdy bym nie śmiał nawet pomyśleć, że kiedykolwiek otrzymam taką propozycję. Jestem zaskoczony, a zarazem zaszczycony. Jedyne pytanie, które słyszę w sercu, to czy podołam powierzonej mi posłudze? Dlatego polecam się wszystkim diecezjanom modlitwie. Cieszę się, że pierwsze kroki w kapłaństwie stawiałem przy boku śp. ks. prałata Zygmunta Trybowskiego, którego zawsze postrzegałem za świętego kapłana, co od soboty zostało poddane badaniu Kościoła – powiedział ks. kan. Tomasz Cyl.