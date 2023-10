Bydgoska Konfederacja pod ZUS-em. Temat: zbyt wysokie składki dla przedsiębiorców

2023-10-09, 14:18 Redakcja

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i ryczałtowy sposób naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne – tego chce Konfederacja. Kandydaci do Sejmu z okręgu bydgoskiego zorganizowali konferencję prasową przed bydgoską siedzibą ZUS.

– Wielu przedsiębiorców chciałoby móc samemu decydować, czy płacić składki na ubezpieczenie do ZUS-u, czy płacić do różnych innych funduszy, czy oszczędzać samodzielnie – mówi Elżbieta Kobus. – Jeżeli chodzi o obciążenia finansowe, to nie tylko ZUS dobija naszych przedsiębiorców. Polskim Ładem w 2022 roku zostały zmienione zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tej chwili przedsiębiorcy płacą 9% od dochodu na składki ubezpieczenia zdrowotnego. Przecież to jest paranoja.



– Są przedsiębiorcy, którzy płacą kilka, bądź nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, a otrzymują w zamian długie kolejki do lekarza specjalistów i niskiej jakości usługi medyczne – dodaje Paweł Sieg.



Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.