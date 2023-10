Pieniądze z Polskiego Ładu rozdane. Bydgoszcz ze wsparciem dla trzech inwestycji [lista dotacji]

2023-10-09, 12:39 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

1 mld 359 mln zł dostaną łącznie z „Polskiego Ładu" samorządy w Kujawsko-Pomorskiem/fot. Elżbieta Rupniewska

1 mld 359 mln zł dostaną łącznie z „Polskiego Ładu" samorządy w Kujawsko-Pomorskiem. W sobotę premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru do 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

W naszym regionie sfinansowane zostanie 296 projektów - potwierdzili na konferencji prasowej w Bydgoszczy ministrowie Paweł Szrot i Jan Krzysztof Ardanowski oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.



– Cieszę się niezmiernie, bo to ogromny zastrzyk finansowy, inwestycyjny – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. – Można było otrzymać wsparcie nawet na trzy zadania, czego przykładem jest powiat grudziądzki, sępoleńskim, czy gminy Gniewkowo i Mogilno, które również otrzymały dofinansowanie do trzech zadań lub też zostało wskazane jedno zadanie. Przykładem jest miasto Inowrocław, które otrzymało prawie 30 milionów złotych na przebudowę ulicy Magazynowej.



– Rząd nie kierował się absolutnie żadnymi względami politycznymi – podkreśla minister Paweł Szrot. – Rząd wspiera mieszkańców całej Polski i robi to zupełnie w oderwaniu od jakichkolwiek czynników politycznych. Chciałbym wspomnieć o Bydgoszczy, czyli o mieście, w którym rządzi opozycja. Bydgoszcz przygotowała trzy wnioski, czyli tyle, ile maksymalnie mogła przygotować. Przygotowała je dobrze i wszystkie trzy zostały zakwalifikowane do programu. Chodzi o rewitalizację bulwarów nad piękną Brdą i podobne inwestycje w dwóch parkach miejskich. I tak jest w pozostałych mniejszych miastach regionu.



– Ogromna ilość tych środków trafia nie do wielkich miast, ale na tak zwaną polską prowincję. To jest element polityki Prawa i Sprawiedliwości, które stawia na zrównoważony rozwój kraju – dodaje Jan Krzysztof Ardanowski.





Bydgoszcz otrzyma dofinansowanie na wszystkie trzy inwestycje:





1. Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy - 30 000 000,00 zł





2. Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II) - 2 000 000,00 zł





3. Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie - 8 000 000,00 zł





Pieniądze trafią do miast i gmin dawnego województwa bydgoskiego na takie projekty jak:





Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap VI 2 000 000,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach 6 000 000,00 zł

Budowa drogi na części ul. Targowej i Łososiowej, rozbudowa ul. Młyńskiej w m. Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w m. Czarże. 5 985 000,00 zł

Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarże, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko 1 989 000,00 zł

Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Dobrcz 6 000 000,00 zł

Montaż instalacji OZE na SUW, przepompowni oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrcz 1 000 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz 1 000 000,00 zł

Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie 2 000 000,00 zł

Zagospodarowanie stawu we Wtelnie 5 000 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 31 802 459,49 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 17 669 598,85 zł

Budowa rurociągu odwodnieniowego na ulicach Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osielsku oraz odtworzenie nawierzchni dróg - II etap 1 955 000,00 zł

Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko. 7 980 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle - Osówiec – Etap I 1 995 000,00 zł

Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna 1 950 000,00 zł

Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia. 1 900 000,00 zł

Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku w którym mieści się świetlica wiejska i OSP w Gąskach. Założenie fotowoltaiki na dachu budynku. 2 550 000,00 zł

Audyt, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na bydynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie. 1 999 800,00 zł

Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo 3 448 500,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Jacewo, gm. Inowrocław - ETAP I - 5 700 000,00 zł

Rozbudowa ulicy Magazynowej w Inowrocławiu 29 925 000,00 zł

Modernizacja lodowiska sztucznego w Janikowie - Budowa zadaszenia i zakup rolby. 1 980 000,00 zł

Modernizacja ulic: Klonowa, Kwiatowa, Miła, Polna, Spacerowa, Wałowa, Wiśniowa, Zachodnia i Zacisze w Janikowie oraz drogi gminnej 150765C - 5 200 000,00 zł

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit' w Kruszwicy 8 000 000,00 zł

Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w Jankowie, gm. Pakość. 900 000,00 zł

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość. 5 700 000,00 zł

Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Gminie Pakość. 900 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkowo-Dobiesławice 2 000 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Topola-Ściborze 5 000 000,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie 2 500 000,00 zł

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 2 000 000,00 zł

Przebudowa i dostosowanie budynków Zespołu Szkół w Strzelnie przy ul. T. Kościuszki oraz przy ul. Gimnazjalnej, w związku z przeniesieniem SOSW w Strzelnie 6 791 500,00 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mogilnie 1 800 000,00 zł

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowa 5 700 000,00 zł

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Szczepanowie 2 000 000,00 zł

Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich 8 000 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice - Gozdanin 2 373 214,49 zł

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno 4 631 785,51 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mostowej w Mogilnie 950 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych - ulicy Kościelnej w Strzelnie 2 000 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych - ulicy Cestryjewskiej, Ścianki, Szkolnej, Klasztornej, Św. Wojciecha oraz Placu Św. Wojciecha w Strzelnie 6 000 000,00 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im Jana Czochralskiego w Kcyni 1 800 000,00 zł

Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia. 7 200 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy 7 145 000,00 zł

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza 855 000,00 zł

Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią. 1 999 500,00 zł

Przebudowa Amfiteatru w Nakle nad Notecią – budynek sceny. 7 998 600,00 zł

Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią wraz z otoczeniem 2 000 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Notecią 7 997 750,00 zł

Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie 7 200 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga nr 090207C - 1 700 000,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej nr 090513C - ulicy Wiejskiej w Szubinie 7 980 000,00 zł

Adaptacja strychu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie na cele edukacyjne 4 250 000,00 zł

Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Kcynia i Szubin 1 999 850,00 zł

Remont wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego 8 700 000,00 zł

Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego 610 000,00 zł

Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego 690 000,00 zł

Budowa ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi 5 985 000,00 zł

Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński 1 900 000,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie 3 060 000,00 zł

Budowa dróg w Sępólnie Krajeńskim 1 900 000,00 zł

Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie 3 646 500,00 zł

Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka. 3 502 000,00 zł

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkowie. 849 600,00 zł

Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork – II etap 6 000 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork 1 999 962,00 zł

Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu 7 999 636,82 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno 1 900 000,00 zł

Budowa dróg na terenie gminy Bukowiec 3 300 000,00 zł

Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu 2 650 000,00 zł

Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie 1 990 000,00 zł

Budowa sali gimnastycznej, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie 7 490 000,00 zł

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dragaczu – etap 2 510 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa. 5 700 000,00 zł

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu 1 700 000,00 zł

Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jeżewo 2 000 000,00 zł

Modernizacja gminnej oczyszczalni w Jeżewie 6 000 000,00 zł

Budowa dróg gminnych na terenie sołectw Mszano i Błądzim 8 550 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury drogowej przy Al. 3 Maja i na obszarze osiedla Myśliwskiego w Nowem 3 040 000,00 zł

Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryl , gmina Nowe - etap II 3 040 000,00 zł

Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i siecią wodociągową w miejscowości Milewko w gminie Nowe 1 235 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu 3 400 000,00 zł

Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych. 1 200 000,00 zł

Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie 3 400 000,00 zł

Budowa stadionu i zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu oraz rozbudowa sali gimnastycznej w Serocku 7 920 000,00 zł

Rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Świeciu 8 000 000,00 zł

Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C.Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Zalesiu Królewskim 1 999 000,00 zł

Budowa dróg gminny w m. Zalesie Królewskie Zagospodarowanie wschodniego brzegu Jeziora Świekatowskiego- Tarasy Świekatowa 5 999 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu 2 099 700,00 zł

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie 2 000 000,00 zł

Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wolice oraz w Barcinie przy ul. Spokojnej, Leśnej i Cichej 2 000 000,00 zł

Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych na terenie gminy Gąsawa 6 000 000,00 zł

Adaptacja wraz z remontem budynku po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie wraz z zagospodarowaniem terenu. 2 000 000,00 zł

Przebudowa infrastruktury sportowej w Gminie Janowiec Wielkopolski 6 000 000,00 zł

Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie 1 800 000,00 zł

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo 1 898 803,00 zł

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie 6 210 000,00 zł

Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin 3 572 000,00 zł

Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcin km 9+443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C 7 552 500,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I). 2 000 000,00 zł

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice. 4 940 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Cekcyn 4 000 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury społecznej budynków użyteczności publicznej w gminie Cekcyn 2 000 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Cekcyn i Kruszka 2 000 000,00 zł

Rozwój sieci drogowej na terenie gminy Gostycyn 7 799 473,00 zł

Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi budynków użyteczności publicznej w m. Gostycyn. 1 200 000,00 zł

Budowa budynku wielorodzinnego w miejscowości Żalno 1 530 000,00 zł

Budowa chodnika w miejscowości Pamiętowo 940 575,23 zł

Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gminie Kęsowo 6 742 099,68 zł

Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych - etap I 1 428 571,43 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim 1 450 000,00 zł

Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo 1 350 000,00 zł

Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej oraz budowa I etapu drogi Wełpin-Huta 5 200 000,00 zł

Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo – Gminnego 8 571 428,57 zł

Budowa dróg na terenie Gminy Śliwice 2 956 463,27 zł

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP Śliwice oraz budowa zadaszenia istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP Lińsk. 2 000 000,00 zł

Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, 010735C ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi 9 613 936,75 zł

