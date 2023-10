Drogowcy otworzyli przejazd pod nowymi wiaduktami na al. Armii Krajowej

Do wypadku doszło ok. godz. 6:00 w Czarnowie, w powiecie toruńskim. Zespół Ratownictwa Medycznego odstąpił od czynności, stwierdzono zgon potrąconego … Czytaj dalej »

To decyzja bydgoskiego biskupa ks. Krzysztofa Włodarczyka. Ksiądz Cyl został mianowany 9 października, a wikariuszem generalnym ma pozostać do czasu mianowania… Czytaj dalej »

– W minionym tygodniu poszerzyliśmy chodnik pod wiaduktami do rozmiarów, które umożliwią w przyszłości utworzenie tam ciągu pieszy rowerowego – informował Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. – Wymieniliśmy nawierzchnię, wymieniliśmy też oświetlenie w rejonie wiaduktu i na sporym odcinku ulicy Modrzewiowej. Teraz otwieramy przejazd pod wiaduktami, dzięki czemu łatwiej i szybciej będzie można dojechać do Osiedla leśnego. Będzie też bezpieczniej, bo zlikwidujemy tę zawrotkę, która znajduje się przed wiaduktami. Obecnie prowadzone są jeszcze prace przy tworzeniu ogromnego graffiti z elementami przyrodniczymi na przyczółkach. Niebawem rozpoczniemy także nasadzenie około 200 drzew i krzewów.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.