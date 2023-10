Nowy wóz dla Łochowa. „Każda troska o OSP zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców”

2023-10-08, 19:03 Jolanta Fischer/Redakcja

Strażacy-ochotnicy z Łochowa otrzymali od kolegów z PSP w Bydgoszczy samochód ratowniczo-gaśniczy/fot. Jolanta Fischer

Już jest - zaparkowany na miejscu i choć nie lśni całkowitą nowością, będzie dużo bezpieczniejszy. Strażacy-ochotnicy z Łochowa otrzymali od kolegów z PSP w Bydgoszczy samochód ratowniczo-gaśniczy.

- To wyjątkowy prezent. Najczęściej będzie wykorzystywany do gaszenia pożarów, ale także do likwidacji innych, miejscowych zagrożeń, szczególnie wypadków drogowych - mówił prezes OSP Łochowo Dariusz Jabłoński. - Nowy wóz jest technologicznie inny od samochodów, które posiadaliśmy, dużo bezpieczniejszy.



Wóz trafił do Łochowa, ponieważ bydgoska straż otrzymała już nowe pojazdy. Jest on jednak w pełni sprawny. - Ochotnicy długo starali się o otrzymanie takiego samochodu - podkreśliła poseł Ewa Kozanecka. - Mieli bardzo stary samochód, 30-letni. W tej chwili otrzymują sprawny, w pełni bezpieczny, nowoczesny sprzęt. Każda troska o OSP zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców.



Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy przekazano dziś także strażakom z Racic (gmina Kruszwica). Tam ochotnikom towarzyszył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.