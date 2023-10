Minister sportu popiera Marcina Wrońskiego. „To doświadczony samorządowiec”

2023-10-08, 18:02 Marcin Glapiak/Redakcja

Od lewej: minister Kamil Bortniczuk i Marcin Wroński/fot. Marcin Glapiak

Kampania wyborcza na ostatniej prostej. Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk poparł w Inowrocławiu kandydaturę do Sejmu Marcina Wrońskiego, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość.

- Przyjechałem tutaj, by prosić szczególnie mieszkańców Inowrocławia, ale i całego okręgu wyborczego o oddanie głosu na Marcina Wrońskiego, gdyż jest świetnym kandydatem PiS. Jest bardzo doświadczonym samorządowcem, co ludzie w Inowrocławiu doskonale wiedzą, także bardzo doświadczonym urzędnikiem państwowym, sprawującym ważne funkcje, związane z polskim rolnictwem.



Marcin Wroński zapowiedział, że dla niego najważniejszą rzeczą jako posła będzie walka z wykluczeniem komunikacyjnym Inowrocławia, poprzez modernizację drogi łączącej to miasto z autostradą A2 oraz rozbudowa drogi krajowej 15 na odcinku Inowrocław-Gniezno. Według inowrocławskiego polityka konieczna jest także modernizacja drogi do Torunia i do Bydgoszczy.