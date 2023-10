Muzeum Narodowe ze stałą wystawą o bydgoskim Marcu. O to zabiega Jarosław Wenderlich

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Beata Kempa zachęcała w Inowrocławiu do oddawania głosów na Ireneusza Stachowiaka, ubiegającego się o mandat poselski… Czytaj dalej »

O staraniach o ustanowienie Kanału Bydgoskiego Pomnikiem Historii mówił w Bydgoszczy kandydat PiS do Sejmu Jarosław Wenderlich. Pomniki Historii to najwyższa… Czytaj dalej »

Polityk przypomniał dziś, że pismo w tej sprawie zostało już złożone przez grupę parlamentarzystów, a niedawno zdecydowano się je ponowić. - Pismo ponowiłem, rozmawiałem także z ministrami – mówi Jarosław Wenderlich. - Odpowiedź, która wtedy wpłynęła od ministra kultury - prof. Piotra Glińskiego daje duży optymizm. Ruch jest w tej chwili po stronie miasta Bydgoszczy – prezydent musi wystąpić z taką inicjatywą. Zasługujemy na Muzeum Narodowe, to najwyższa kategoria muzeów w Polsce - uważa. Jak podkreśla Jarosław Wenderlich, przekształcenie Muzeum Okręgowego, oznaczałoby lepsze finansowanie placówki, większy prestiż i możliwości ekspozycyjne. Polityk zadeklarował, że jeśli dostanie się do Sejmu, będzie zabiegał także, by w muzeum znalazła się stała wystawa, dotycząca bydgoskiego Marca i „Solidarności”.

