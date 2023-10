Wiceprezydent Mól: Program Inwestycji Strategicznych to ogromne wsparcie dla samorządów

2023-10-08, 10:46 Polska Agencja Prasowa

Toruń otrzyma 30 mln zł dofinansowania na przebudowę drogi krajowej nr 91 i drogi wojewódzkiej nr 553 w ramach 8. odsłony Programu Inwestycji Strategicznych.

- Toruń otrzymał najwyższe możliwe wsparcie na inwestycję związaną z przebudową drogi krajowej 91, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym naszych mieszkańców – powiedział wiceprezydent miasta Adrian Mól, kandydat PiS do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim.- Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to ogromne wsparcie dla każdego samorządu w kraju - dodał. - Bez niego nie moglibyśmy zrealizować wielu ważnych inwestycji w naszych małych ojczyznach, a środki można przeznaczyć na wiele ważnych celów. W tym na infrastrukturę sportową, oświatową. Na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni ścieków – wskazał Mól.



Na stronie gov.pl zamieszczono wyniki ósmej odsłony rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W części dotyczącej województwa kujawsko-pomorskiego znalazło się blisko 300 pozycji, wśród których dominują inwestycje związane z budową i modernizacją dróg oraz infrastruktury komunalnej.



Najwyższe dofinansowanie — po 30 mln zł - otrzymały: Toruń na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i drogi wojewódzkiej 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta oraz Bydgoszcz na rewitalizację bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy. Dofinansowanie tej wysokości otrzymają także Włocławek - na rekonstrukcję jezdni i chodnika na moście stalowym, oraz Grudziądz - na budowę basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Niewiele mniejsze dofinansowanie, bo na poziomie 29,92 mln zł otrzyma Inowrocław na rozbudowę ulicy Magazynowej.



Pełna lista wyników ósmego naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.