Kanał Bydgoski zostanie pierwszym w mieście Pomnikiem Historii? Jest na to szansa

2023-10-07, 21:11 Monika Siwak/Redakcja

Jarosław Wenderlich mówił na Kanałem Bydgoskim o staraniach ws. wpisania go na listę Pomników Historii/fot. Monika Siwak

O staraniach o ustanowienie Kanału Bydgoskiego Pomnikiem Historii mówił nad Starym Kanałem w Bydgoszczy kandydat PiS do Sejmu Jarosław Wenderlich. Pomniki historii to najwyższa ranga zabytków – wyjaśniał wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów i bydgoski radny.

– W ubiegłym wraz z grupą parlamentarzystów, na czele z posłem panem Tomaszem Latosem wystąpiliśmy do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o wpisanie Kanał Bydgoskiego na listę Pomników Historii – przypomniał.



– W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że wniosek musi złożyć uprawniony podmiot. W Bydgoszczy jest sytuacja o tyle specyficzna, że ten fragment Starego Kanału jest w zarządzie Miasta, a główny Kanał Bydgoski jest w zarządzie Wód Polski. Przyszła odpowiedź z Wód Polskich, że taka inicjatywa została złożona. Z tego, co wiem, to jest już kwestia dni, że wniosek zostanie złożony. Wpis na listę pomników historii to jest złożona procedura. Ostatecznie rozporządzenie wydaje Prezydent RP. Miasto zapowiedziało, że złoży swój wniosek, będą dwa odrębne wnioski, ale ja deklarują, proszę państwa, że jako poseł– jeśli zostanę wybrany, będę wspierał obydwa wnioski – podkreślił.



To byłby pierwszy Pomnik Historii w Bydgoszczy. Takie miano uzyskały już Kanały Augustowski i Elbląski.



Więcej w relacji Moniki Siwak.