Jest dotacja na przebudowę ul. Magazynowej. Poseł Kownacki: Udało się zrobić to dla mieszkańców

2023-10-07

Koszt kompleksowej przebudowy i remontu ul. Magazynowej to 30 milionów złotych, 29 mln wyniesie dofinansowanie/fot. Marcin Glapiak

29 mln zł otrzyma Inowrocław ze środków Rządowego programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki dofinansowaniu kompleksowo przebudowana zostanie ul. Magazynowa.

O środki na inwestycję zabiegał poseł Bartosz Kownacki. – Mamy to, niemożliwe stało się możliwe, pan Brejza nie potrafił przez 10 lat zbudować ulicy Magazynowej. Dzisiaj było rozstrzygnięcie Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – udało się, udało się zrobić to dla mieszkańców – mówił. –To było moje zobowiązanie wyborcze. Przyznam szczerze, nie sądziłem, że tak szybko uda się tak szybko je zrealizować. Gdyby był prezydent i poseł opozycji, który nie zajmuje się wyłącznie wielką polityką, ale koncentrował się na tym, co można w tym mieście wspólnie zrobić, byłoby dużo łatwiej – dodał.



Koszt kompleksowej przebudowy i remontu ul. Magazynowej to 30 milionów złotych.