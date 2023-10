Piotr Malich (KO) przedstawia postulaty. „Koniec z marnowaniem jedzenia, koniec rzezi drzew”

2023-10-07, 19:22 Monika Siwak/Redakcja

Piotr Malich swoje postulaty przedstawił w Fordonie Piotr Malich swoje postulaty przedstawił w Fordonie

„Piątkę Malicha” zaprezentował nad Wisłą w bydgoskim Fordonie Piotr Malich, kandydat na posła z listy Koalicji Obywatelskiej. Wśród postulatów wymienił m.in. tanią zieloną energię i bezpłatne obiady.

– Tania zielona energia – to jest to, czego potrzebujemy w naszych domach. Bezpłatne obiady dla dzieci w szkołach – w tym momencie w skrajnym ubóstwie żyje ponad 2 miliony Polek i Polaków, w tym ponad 300 tys. dzieci. Transport publiczny: autobus w każej gminie, pociąg w każdym powiecie. Te wybory są właśnie o tym, czy będziemy mieli czym dojechać do szkoły, lekarza, urzędu, po zakupy. Punkt nr 4, czyli koniec rzezi drzew. Jak podsumować rządy PiS-u z ostatnich 8 lat? Mamy ponad 250 mln m sześc. grubizny brutto wyciętych, czyli można przeliczyć to prosto na ok. 250 mln wyciętych drzew. Ostatni punkt czyli koniec z marnowaniem jedzenia – mówił. Jak dodał działacz Zielonych, marnujemy obecnie jedną trzecią produkowanej żywności. Postuluje ustawę, która umożliwiłaby organizacjom niemającym jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego otrzymywanie jedzenie ze sklepów, którego termin ważności się kończy.



Współprzewodniczący Stowarzyszenia Ostra Zieleń przypomniał, że przez sześć lat zajmował się pomocą najuboższym, był m.in. wojewódzkim koordynatorem akcji Szlachetna Paczka, więc, jak podkreślił, zna zatem potrzeby ludzi.



Więcej w realcji Moniki Siwak.