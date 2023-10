65 milionów złotych na inwestycje w powiecie tucholskim. Promesy przekazane

2023-10-07, 15:36 Marcin Doliński/Redakcja

Przekazanie promes w Lubiewie/fot. Marcin Doliński

65 mln zł trafi do powiatu tucholskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W Lubiewie podczas gali z okazji 50-lecia samorządu promesy samorządowcom wręczał minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber.

– Myślę, że to są zadania, na które wielu mieszkańców, nie tylko samorządowców, ale przede wszystkim mieszkańców, czekało bardzo długo – mówił.



– Każda kolejna tura [Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – przyp. red.] to są duże środki, które trafiają tutaj do Borów Tucholskich. Tak naprawdę każdy samorząd jest uwzględniony, każdy samorząd otrzymał przynajmniej 2 wnioski, niektóre 3, owszem Tuchola jedno, ale największe zadanie, za blisko 10 mln. Do tego Związek Powiatowo-Gminny założony, Powiat. To pokazuje jak dużo zmienia się w powiecie tucholskim w ciągu ostatnich lat. O tym każdy się może przekonać, przyjeżdżając tutaj i rozmawiając z mieszkańcami – stwierdził.