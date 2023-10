Beata Kempa poparła kandydaturę Ireneusza Stachowiaka. „Inowrocław zasługuje na zmiany”

2023-10-07, 14:12 Marcin Glapiak/Redakcja

Ireneusz Stachowiak i Beata Kempa/fot. Marcin Glapiak

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Beata Kempa zachęcała w Inowrocławiu do oddawania głosów na Ireneusza Stachowiaka, ubiegającego się o mandat poselski z listy PiS.

– To jest moje wielkie osobiste poparcie i moja wielka prośba do wszystkich tych mieszkańców Inowrocławia i okolic, którzy akceptują mój głos w polityce, żeby oddali głos na Ireneusza Stachowiaka. Inowrocław zasługuje na zmiany – mówiła.



Podczas spotkania w Inowrocławiu zachęcała też do wzięcia udziału w referendum. Szczególną uwagę zwróciła na problem przymusowej relokacji imigrantów. – Kwestia uchodźców, przymusowej relokacji, to, co w tej chwili przetacza się przez Unię Europejską, już nie tylko dyskusja, ale przede wszystkim decyzje, które zapadają w zakresie przymusowej relokacji mogą mieć katastrofalne skutki dla naszego państwa – stwierdziła.



Beata Kempa mówiła też o skutkach imigracji w niektórych krajach Europy. W samej Szwecji odnotowano ponad 250 przypadków strzelanin w których zginęło 30 osób i podłożono 140 ładunków wybuchowych. Z kolei zamieszki wywołane przez imigrantów we Francji po śmierci 17–latka kosztowało to państwo 650 milionów euro – dodała europosłanka.