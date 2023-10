Ósma edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych rozstrzygnięta. Jakie środki dla Kujaw i Pomorza?

2023-10-07, 12:29 Polska Agencja Prasowa/Informacja KPRM/Redakcja

Zrewitalizowana część bulwarów na Brdą/fot. jw (archiuwm)

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sobotę (7 października) przedstawiono wyniki ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Największa kwota przyznana na inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim to 30 milionów złotych – otrzymają ją przedsięwzięcia w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu.

Przebudowa DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od pl. Niepodległości do ul. Dekerta w Toruniu, rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym we Włocławku, budowa basenu Delfinek przy ZSO w Grudziądzu oraz rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu Brdy w Bydgoszczy – wszystkie te zadania otrzymały dofinansowanie w wysokości 30 mln złotych.



Najwyższą w kolejności dotację w regionie uzyskała rozbudowa ul. Magazynowej w Inowrocławiu (29 mln zł).



Znaczne środki otrzymały także między innymi: rewitalizacja parku Centralnego w Bydgoszczy, gdzie ma powstać przepływowy zbiornik wodny przeznaczony na kąpielisko miejskie (8 mln zł), drugi etap przebudowy dróg powiatowych w powiecie aleksandrowskim (8 mln zł), kolejny etap rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski (blisko 7,7 mln zł), rozbudowa Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku (powiat aleksandrowski, ponad 10 mln zł), przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa (8 mln zł), rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Świedziebnia i na odcinku w miejscowości Brzozie (blisko 12 mln zł), rozbudowa budynku OSP i świetlicy w Zbicznie (8 mln zł), budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 (7,6 mln zł), rozbudowa Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit' w Kruszwicy (8 mln zł), przebudowa dróg gminnych w Skępem, Kierzu i Kukowie (7,1 mln zł), budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich (8 mln zł), utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy (7,1 mln zł), przebudowa Amfiteatru w Nakle nad Notecią – budynek sceny (7,9 mln zł), przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Skrwilnie (7,6 mln zł), budowa stadionu i przy ul. Sportowej w Pruszczu i rozbudowa sali gimnastycznej w Serocku (7,9 mln zł) czy rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Świeciu (8 mln zł).



Pełne wyniki 8. edycji programu pod artykułem, w załączniku.



Nabór w ramach ósmej edycji trwał od 20 lipca do 16 sierpnia 2023. Dofinansowanie z Programu przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach m.in. budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej; wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni; źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego; indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego; infrastruktury społecznej; edukacyjnej.



Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przyznane dofinansowania mogą pokryć do 98 proc. kosztów danej inwestycji.