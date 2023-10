Remont mostu kolejowego w Grudziądzu przedłuży się. Trzeba wymienić więcej elementów

2023-10-07, 12:13 Marcin Doliński/Redakcja

Most przez Grudziądz na Wiśle/fot. PKP SA

Dłużej niż planowano będzie trwał remont mostu kolejowego na Wiśle w Grudziądzu. Prace miały się zakończyć w grudniu tego roku, już wiemy, że pociągi wrócą na tę trasę dopiero w przyszłym roku mówi.

– Zakończenie prac planowane jest w pierwszym kwartale 2024 roku. Zmiana terminu spowodowana jest koniecznością wykonania szerszego zakresu prac – wymiany dodatkowych elementów konstrukcji stalowej, koszt robót to ponad 40 mln złotych netto – mówi Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP SA. – Po realizacji wszystkich prac pociągi pojadą przez most szybciej – do 80 km na godzinę – dodaje. Do tej pory było to 50 km na godzinę.



Pociągi na trasie Laskowice Pomorskie – Grudziądz nie jeżdżą przez most od marca tego roku.