Prezydent Torunia wsparł swojego zastępcę w spocie wyborczym. Opublikował stanowisko

2023-10-06, 20:52 Michał Zaręba/Redakcja

Prezydent Torunia Michał Zaleski/fot. torun.pl (archiwum)

Czy Michał Zaleski złamał przepisy kodeksu wyborczego? Tak uważa Piotr Marach z ruchu społecznego Zielony Toruń. Chodzi o wideo, na którym prezydent Torunia wspiera swojego zastępcę Adriana Móla z PiS w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Nagranie zostało zarejestrowanie w toruńskim ratuszu.

– Jestem przekonany, że jeżeli zostanie posłem, to jego oddanie sprawom już nie tylko Torunia, ale również sprawom całego kraju będzie również wielkie – mówi w spocie prezydent Michał Zaleski.



– Poczułem się zbulwersowany, kiedy zobaczyłem film nagrany przez urzędującego prezydenta Torunia, na terenie Urzędu Miasta Torunia, w którym wykorzystał on piastowaną funkcję z wyboru powszechnego, do celów kampanii wyborczej – mówi Piotr Marach z ruchu społecznego Zielony Toruń. – Jest to działanie bezprawne. Chcemy, żeby nasza wspólnota samorządowa była jak najdalej od walki politycznej.



– Kompetentne osoby to wyjaśnią – mówi prezydent Zaleski. W opublikowanym stanowisku informuje, że Adrianowi Mólowi udzielił wsparcia „jako pracodawca, na jego prośbę, i była to wyłącznie ocena jego dotychczasowej pracy na tym stanowisku”. Za wsparcie w wyborach Adrian Mól podziękował prezydentowi na swoim profilu na Facebooku.



Kodeks wyborczy zabrania prowadzenia agitacji wyborczych na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów. Dyrektor toruńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego wyjaśnił PR PiK, że właściwe do oceny takiego materiału są organy ścigania.



Nagranie z prezydentem Michałem Zaleskim emitowane jest również w komunikacji miejskiej. Rzeczniczka MZK odpowiedziała nam, że w tym przypadku faktura została wystawiona na jedną z firm poligraficznych. Czekamy na komentarz zastępcy prezydenta Adriana Móla.



Całe stanowisko Prezydenta Miasta Torunia publikujemy poniżej.



„W nawiązaniu do publikacji medialnych o moim rzekomym udziale w kampanii wyborczej informuję, iż wypowiedzi o panu Adrianie Mólu, kandydacie do parlamentu z Okręgu Toruńskiego, udzieliłem jako pracodawca na jego prośbę i była to wyłącznie ocena jego dotychczasowej współpracy ze mną, w tym na stanowisku zastępcy prezydenta Torunia jako osoby zarządzającej i nadzorującej powierzone mu działy pracy urzędu. Jak wielokrotnie podkreślałem, w służbie na rzecz miasta zachowuję polityczną bezstronność, czego dowodem są kolejne zawierane przeze mnie porozumienia programowe z przedstawicielami praktycznie wszystkich stron sceny politycznej Torunia. Z życzliwością i otwartością podchodzę do każdego współpracownika, któremu leży na sercu dobro Torunia, kto dobrze zna nasze toruńskie sprawy i potrafi skutecznie reprezentować interesy naszego miasta.



Prezydenta Miasta Torunia Michał Zaleski”