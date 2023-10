Konfederacja zapowiada „kontratak”. „W kampanii wszyscy używają naszych postulatów”

2023-10-06, 19:01 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Konferencja kandydatów Konfederacji do Sejmu i Senatu/fot. Konfederacja

– W ostatnich tygodniach Konfederacja była mocno atakowana ze wszystkich stron sceny politycznej – stwierdził na konferencji prasowej w Bydgoszczy Marcin Sypniewski, lider listy ugrupowania w okręgu czwartym. Jak mówi, postulaty podnoszone w czasie kampanii przez inne partie od początku były zgłaszane przez Konfederację.

„Konfederacja kontratakuje” – tak formacja nazwała akcję prowadzoną w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej. – W kampanii wszyscy używają naszych postulatów – stwierdził Marcin Sypniewski.



– To my byliśmy główną partią protestującą przeciwko wszystkim obostrzeniom lockdownowym, przeciwko marnowaniu naszych pieniędzy i igraniu z bezpieczeństwem, z życiem i zdrowiem obywateli, i raport NIK-u potwierdza, że mieliśmy wtedy rację – mówił. – To my od początku ostrzegaliśmy przed niekontrolowanym przyjmowaniem imigrantów i dzisiaj wszyscy o tym mówią, że nie mamy żadnej polityki imigracyjnej, tylko Konfederacja taką propozycję pakietu odpowiedzialnej polityki imigracyjnej zgłosiła To my od początku wojny na Ukrainie mówiliśmy, że nasza pomoc na rzecz Ukraińców powinna być prowadzona w racjonalny sposób.



W konferencji wzięli też udział: Krystyna Jarocka, kandydatka Konfederacji do Senatu z okręgu bydgoskiego, oraz Sławomir Ozdyk i Paweł Sieg, kandydaci na posłów.



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.