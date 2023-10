Oddział Chorób Wewnętrznych w toruńskiej lecznicy po remoncie. Przyjmie więcej pacjentów

2023-10-06, 17:56 Michał Zaręba/Redakcja

Do tej pory oddział dysponował 30 miejscami, teraz ma ich 38/fot. Michał Zaręba

W Szpitalu Miejskim w Toruniu otwarto po modernizacji Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Gastroenterologii. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu z budżetu państwa.

– To jest nowoczesny oddział o wysokim standardzie – mówi koordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Gastroenterologii Violetta Polaszewska-Pułkownik. – Pacjenci zyskają bardzo piękne przestrzenne trzyosobowe sale z dostępem do łazienki. Jest to oddział przystosowany również do pacjentów z niepełnosprawnością. Mamy nowy sprzęt, świetnie wyposażoną salę monitorującą podstawowe czynności życiowe, tzw. intensywnego nadzoru.



– Na pewno opieka diabetologiczna będzie bardziej otwarta – wskazuje n. med. Anna Ocicka-Kozakiewicz. Mówi też o leczonych tutaj chorobach. – Choroby cywilizacyjne: otyłość, cukrzyca, [na które choruje] mnóstwo niestety osób młodych – wskazuje. – [Potrzebne jest] włączanie pomp, systemów opieki, edukacji.



– Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współfinansowaniu, a więc: ze środków budżetu państwa prawie 10 mln złotych, 8 mln to środki własne Miasta. Dzięki temu ta inwestycja mogła być zrealizowana – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.



