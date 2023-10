Marcin Wroński: patriotyzm konsumencki generuje miejsca pracy i wspiera ekologię

2023-10-06, 17:11 Marcin Glapiak/Redakcja

Marcin Wroński/fot. Marcin Glapiak

– Budowanie patriotyzmu lokalnego i konsumenckiego jest jednym z głównych punktów mojego programu wyborczego – powiedział na konferencji prasowej kandydat na posła Prawa i Sprawiedliwości Marcin Wroński. Jego zdaniem promowanie zakupów polskich produktów i usług powinno być nauczone już w szkołach podstawowych.

– Dziecko też powinno być świadome, że jeśli wybiera się polskie produkty czy polskie zabawki, to mama wtedy ma pieniądze czy na obozy letnie, nowego smartfona czy na inne zakupy – stwierdził. – Zalety patriotyzmu konsumenckiego można podsumować w trzech warstwach. Pierwsza to większe wpływy do budżetu państwa, ponieważ jeżeli kupujemy polskie produkty, korzystamy z polskich usług, to mamy większe wpływy do budżetu państwa, co za tym idzie, mamy więcej pieniędzy na wydatki czy na służbę zdrowia czy na obronność, edukację – dodał.



Patriotyzm konsumencki zdaniem polityka generuje miejsca pracy w Polsce i wspiera ekologię. Marcin Wroński przypomniał też, że od dawna działa na rzecz promocji polskich produktów i usług. Jest zastępcą dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i autorem kampanii rozpoznawalnej przez 70 proc. konsumentów: „Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI”.