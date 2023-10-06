Підвищення зарплатні викладачам, нагороди для пожежників та книги по 2 злотих

2023-10-06, 12:25  Redakcja
Приваблива можливість для людей, які люблять читати/ фото: Марек Ледвосінський, архів

Приваблива можливість для людей, які люблять читати/ фото: Марек Ледвосінський, архів

Співробітники університетів отримають підвищення зарплатні на 20% з січня, 39 працівників пожежної отримали нагороди, розпродаж книг.

Співробітники університетів отримають підвищення зарплатні на 20% з січня - про це оголосив міністр науки і освіти Пшемислав Чарнек під час інавгурації нового навчального року в Бидгоському політехнічному університеті. Очільник Міннауки також повідомив, що справи щодо створення медичного факультету знаходяться на завершальній стадії.

Пожежна частина – це не тільки форма... За зразкову роботу у пожежній охороні 39 цивільних працівників цього формування отримали відзнаки та нагороди.

Приваблива можливість для людей, які люблять читати. Міська бібліотека у Влоцлавку продає книги, які рідко беруть або ті, що трохи зношені. Всього за 2 злотих можна придбати художню та науково-популярну літературу.

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