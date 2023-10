Protest rolników w Gniewkówcu. Na trasie Bydgoszcz-Inowrocław będą korki

Co druga Polka w wieku od 18 do 39 lat nie pójdzie na wybory. Tak wynika z badań, przeprowadzonych dla sztabu Koalicji Obywatelskiej. I właśnie dlatego wyborcza… Czytaj dalej »

Rolnicy zapowiedzieli protest na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25 z wojewódzką nr 246. Jak informują drogowcy – ruch w tym miejscu prowadzony będzie wahadłowo. Dlaczego rolnicy protestują? - Sformułowaliśmy kilkanaście postulatów. Jednym z nich jest przywrócenie cła na produkty rolne spoza Unii Europejskiej (Ukraina), godna zapłata za płody rolne i inne produkty żywnościowe oraz pomoc w odbudowie hodowli zwierząt w kraju – tłumaczy organizator protestu Tomasz Błaszczyk w wywiadzie opublikowanym na portalu mojakruszwica.pl. - Największym błędem rządu obecnej kadencji, a także wszystkich rządów od 1989 roku, jest traktowanie rolnictwa po macoszemu - dodaje. - Ignorowanie opinii rolników w sprawach polskiego rolnictwa stanowi kolejny problem. Błędy tej kadencji, jeśli chodzi o rolnictwo, to także nieszczęsna „5 dla zwierząt", która była początkiem końca zaufania do tego rządu. Protest rolników w Gniewkówcu ma potrwać w godz. 10.00-23.00.

