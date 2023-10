Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Galę w Inowrocławiu przygotowali podopieczni ŚDS - ów

2023-10-05, 23:56 Marcin Glapiak/Redakcja

W Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyły się doroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Zgodnie z tradycją podopieczni przygotowali dla swoich kolegów z innych placówek i przybyłych gości program artystyczny, który nosił tytuł: „Nic dwa razy się nie zdarza"/fot. inowroclaw.pl

W Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyły się doroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Zgodnie z tradycją podopieczni placówek samopomocowych przygotowali dla swoich kolegów z innych placówek i przybyłych gości program artystyczny, który nosił tytuł: „Nic dwa razy się nie zdarza".

Konrad Palikowski to podopieczny Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu.



- Chodzę na terapię zajęciową w dni powszednie, od poniedziałku do piątku - mówi Konrad Pawlikowski. - Przede wszystkim jestem wśród ludzi, nawiązuje kontakty. Są różne zajęcia terapeutyczne. Wychodzimy na basen, do kina, na spacery, do biblioteki, na wystawy, na zajęcia rękodzielnicze i tym podobne. Sporo się dzieje. A dzisiaj po raz kolejny inowrocławskie obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego na deskach naszego teatru. Mam przydzieloną rolę w przedstawieniu. Będę czytać wiersz noblistki Wisławy Szymborskiej (...).



Obchody odbywały się pod hasłem „Zmień swoje myśli, a zmienisz swój świat". Jak to zrobić? Mówi psycholog Weronika Sobocińska.



- Pierwszym krokiem, i tak naprawdę najważniejszym, jest świadomość, bycie tu i teraz, bycie uważnym i świadomym tego, co myślimy, i czy tak naprawdę te myśli nam służą, czy te nasze myśli nam przeszkadzają w osiągnięciu jakiegoś celu. Nad tym pracujemy spotykając się z podopiecznymi, na przykład Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu. Cała terapia poznawczo-behawioralna opiera się na tym, że staramy się zmienić myśli, sposób myślenia, by jakieś błędy poznawcze wyeliminować, żeby żyło się po prostu lepiej (...).



W części artystycznej zaprezentowali się uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu oraz zaproszeni goście z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Juliusza Zarębskiego i Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.



Podczas obchodów w foyer Teatru Miejskiego można było podziwiać wystawę pod nazwą „Siła rękodzieła”. Zaprezentowane zostały fotografie prac plastycznych i wytwory rękodzielnicze z piętnastu Środowiskowych Domów Samopomocy województwa kujawsko-pomorskiego tj. Barcina, Gniewkowa, Janikowa, Kruszwicy, Mogilna, Nowej Wsi Wielkiej, Radziejowa, Solca Kujawskiego, Strzelna, Tucholi, Więcborka, Wonorza, Żalinowa, Żnina i Inowrocławia.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 27 października 2023 r. w holu Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka.