We Włocławku powstał Honorowy Komitet Poparcia posłanki Joanny Borowiak

– Bardzo się cieszę, że mogę dziś we Włocławku zaprezentować komitet poparcia mojej kandydatury do sejmu – mówi poseł Joanna Borowiak. – W tym komitecie są wybitne postaci związane z naszym miastem: jest pan Józef Stolorz, znany artysta plastyk, jest pan Antoni Bisaga, włocławski rzeźbiarz znany w całej Polsce, jest pani Bożena Banachowicz, która utworzyła Związek Pielęgniarek i Położnych, są państwo Kunkel, pan doktor Kunkel wraz z małżonką. Są społecznicy, są samorządowcy, są osoby, które już nie po raz pierwszy trwają przy mnie i stanowią komitet poparcia. – Związek Zawodowy Solidarność nie wsparł oficjalnie żadnej partii politycznej, ale stwierdził w swoim stanowisku, że popieramy tych, którzy są wiarygodni, i którzy dobrze współpracują ze związkiem i nie wycofują się z wcześniej złożonych obietnic – mówi Janusz Dębczyński, wiceprzewodniczący Solidarności Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego. – Dlatego ja udzieliłem swojego poparcia kandydatce Joannie Borowiak, bo ona jest również członkiem Solidarności. Jej pracę, jej dotychczasowe działaniach przez dwie kadencje w parlamencie oceniam bardzo pozytywnie i bardzo wysoko (...). Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.

