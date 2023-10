Andrzej Adamczyk: Powstanie nowa przeprawa przez Wisłę w Bydgoszczy

2023-10-05, 14:03 Jolanta Fischer/Redakcja

Koncepcję wyremontowania mostu przez Wisłę przedstawili m.in. minister Andrzej Adamczyk

W Bydgoszczy powstanie nowy most. Chodzi o kolejne połączenie przez Wisłę, w pobliżu starego Mostu Fordońskiego. Inwestycję zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który podkreślił, że to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, która jest ważna dla miasta i regionu.

– Będzie to spełnienie oczekiwań, które są związane z tym mostem od kilkudziesięciu lat. Z ekonomicznego, a szczególnie inżynierskiego punktu widzenia ta inwestycja jest niezbędna, aby zrealizować dobrą sieć komunikacji samochodowej w rejonie Bydgoszczy, w Fordonie. Wszędzie tam, gdzie to jest potrzebne, mam tutaj na myśli Solec Kujawski – powiedział minister Adamczyk.



Obecny most jest już przestarzały i wymaga remontu. Chcemy jednak przeprowadzić to sprawnie – poinformował poseł Piotr Król.



– Generała Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poddała ten most badaniom. Wymaga on remontu, z badań i przepływu ruchu wynika, że gdyby ten most był remontowany w takim systemie, że jeden pas zostałby zamknięty, to już po godzinie korek z każdej strony miałby 4 kilometry. Zdecydowanie się na takie rozwiązanie byłoby po prostu nieracjonalne. Dlatego najpierw zbudujemy nowy most, dwa pasy w każdą stronę. Potem zamkniemy ten most i go wyremontujemy. Zależy nam na tym, żeby nie sparaliżować w Bydgoszczy. Będzie ona jednym z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce – wyjaśnił poseł Król.



Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślili, że rozmowy o budowie nowego mostu trwały już od kilku lat. Na razie nie są znane dokładne koszty tej inwestycji, ani data jej realizacji. Te informacje będzie można uzyskać po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji.